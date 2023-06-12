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https://sputnik-georgia.ru/20230612/borba-s-lesnymi-pozharami--v-gruzii-nachinayutsya-mezhdunarodnye-ucheniya-dlya-spasateley-278481538.html
Борьба с лесными пожарами – в Грузии начинаются международные учения для спасателей
Борьба с лесными пожарами – в Грузии начинаются международные учения для спасателей
Международные учения пройдут для координации и связи между ведомствами во время крупномасштабных стихийных бедствий 12.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-12T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Пожарные-спасатели из Грузии, Армении, Азербайджана и Молдовы примут участие в масштабных полевых учениях, посвященных тушению лесных пожаров, которые с 12 по 16 июня пройдут Грузии, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. Учения проведут по заранее разработанному сценарию на тему тушения лесных пожаров. Цель учений – координация и связь с соответствующими ведомствами во время крупномасштабных стихийных бедствий. Учения пройдут под эгидой Программы технической экспертной помощь ЕС. Местные власти закупили спецтехнику для очистки пляжей в Грузии&gt;&gt;Ежегодно грузинские спасатели предупреждают жителей страны об опасности возникновения лесных пожаров на фоне высокой температуры воздуха в летние месяцы. В случае задымления или возникновения очагов огня нужно звонить на горячую линию Центра управления общественной безопасностью МВД – "112". Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье.Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, армения, азербайджан, молдова, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
грузия, новости, армения, азербайджан, молдова, служба по управлению чрезвычайными ситуациями

Борьба с лесными пожарами – в Грузии начинаются международные учения для спасателей

13:03 12.06.2023
© photo : press-service of the Ministry of Internal Affairs of GeorgiaТушение лесного пожара
Тушение лесного пожара - Sputnik Грузия, 1920, 12.06.2023
© photo : press-service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia
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Международные учения пройдут для координации и связи между ведомствами во время крупномасштабных стихийных бедствий
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Пожарные-спасатели из Грузии, Армении, Азербайджана и Молдовы примут участие в масштабных полевых учениях, посвященных тушению лесных пожаров, которые с 12 по 16 июня пройдут Грузии, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
Учения проведут по заранее разработанному сценарию на тему тушения лесных пожаров. Цель учений – координация и связь с соответствующими ведомствами во время крупномасштабных стихийных бедствий.
Учения пройдут под эгидой Программы технической экспертной помощь ЕС.
Местные власти закупили спецтехнику для очистки пляжей в Грузии>>
Ежегодно грузинские спасатели предупреждают жителей страны об опасности возникновения лесных пожаров на фоне высокой температуры воздуха в летние месяцы.
В случае задымления или возникновения очагов огня нужно звонить на горячую линию Центра управления общественной безопасностью МВД – "112".
Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье.Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция.
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