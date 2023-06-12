https://sputnik-georgia.ru/20230612/borba-s-lesnymi-pozharami--v-gruzii-nachinayutsya-mezhdunarodnye-ucheniya-dlya-spasateley-278481538.html
Борьба с лесными пожарами – в Грузии начинаются международные учения для спасателей
Борьба с лесными пожарами – в Грузии начинаются международные учения для спасателей
Международные учения пройдут для координации и связи между ведомствами во время крупномасштабных стихийных бедствий 12.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-12T13:03+0400
2023-06-12T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Пожарные-спасатели из Грузии, Армении, Азербайджана и Молдовы примут участие в масштабных полевых учениях, посвященных тушению лесных пожаров, которые с 12 по 16 июня пройдут Грузии, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. Учения проведут по заранее разработанному сценарию на тему тушения лесных пожаров. Цель учений – координация и связь с соответствующими ведомствами во время крупномасштабных стихийных бедствий. Учения пройдут под эгидой Программы технической экспертной помощь ЕС. Местные власти закупили спецтехнику для очистки пляжей в Грузии>>Ежегодно грузинские спасатели предупреждают жителей страны об опасности возникновения лесных пожаров на фоне высокой температуры воздуха в летние месяцы. В случае задымления или возникновения очагов огня нужно звонить на горячую линию Центра управления общественной безопасностью МВД – "112". Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье.Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, армения, азербайджан, молдова, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
грузия, новости, армения, азербайджан, молдова, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Борьба с лесными пожарами – в Грузии начинаются международные учения для спасателей
Международные учения пройдут для координации и связи между ведомствами во время крупномасштабных стихийных бедствий
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Пожарные-спасатели из Грузии, Армении, Азербайджана и Молдовы примут участие в масштабных полевых учениях, посвященных тушению лесных пожаров, которые с 12 по 16 июня пройдут Грузии, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
Учения проведут по заранее разработанному сценарию на тему тушения лесных пожаров. Цель учений – координация и связь с соответствующими ведомствами во время крупномасштабных стихийных бедствий.
Учения пройдут под эгидой Программы технической экспертной помощь ЕС.
Ежегодно грузинские спасатели предупреждают жителей страны об опасности возникновения лесных пожаров на фоне высокой температуры воздуха в летние месяцы.
В случае задымления или возникновения очагов огня нужно звонить на горячую линию Центра управления общественной безопасностью МВД – "112".
Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье.Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция.