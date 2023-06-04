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Местные власти закупили спецтехнику для очистки пляжей в Грузии
Местные власти закупили спецтехнику для очистки пляжей в Грузии
Для повышения эффективности работ на черноморском побережье Гурии дополнительно закуплены три самоходных тягача 04.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-04T17:45+0400
2023-06-04T17:45+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии закупило в общей сложности 16 единиц специальной техники для муниципалитетов Зугдиди, Поти и Кобулети на западе страны для обеспечения интенсивной очистки побережья Черного моря во время летнего сезона, информацию распространяет пресс-служба ведомства. В распоряжении Компании по управлению твердыми отходами Мининфраструктуры две машины для просеивания песка, одна машина для орошения улиц, семь самоходных тракторов, три экскаватора-погрузчика и три самоходные машины. Для повышения эффективности работ на черноморском побережье Гурии дополнительно закуплены три самоходных тягача и одна самоходная машина. Туристический сезон 2023 в Батуми открывается – спасатели готовы >>В процессе передачи новой спецтехники приняли участие заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Мзия Гиоргобиани, директор Компании по управлению твердыми отходами Георгий Шухошвили, а также представители региональных и местных органов власти. Летний сезон открылся на черноморском побережье Грузии 3 июня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, туризм, гурия, зугдиди, поти, пляжный отдых, пляжи в грузии
грузия, новости, общество, туризм, гурия, зугдиди, поти, пляжный отдых, пляжи в грузии
Местные власти закупили спецтехнику для очистки пляжей в Грузии
17:45 04.06.2023 (обновлено: 18:04 04.06.2023)
Для повышения эффективности работ на черноморском побережье Гурии дополнительно закуплены три самоходных тягача
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии закупило в общей сложности 16 единиц специальной техники для муниципалитетов Зугдиди, Поти и Кобулети на западе страны для обеспечения интенсивной очистки побережья Черного моря во время летнего сезона, информацию распространяет пресс-служба ведомства.
В распоряжении Компании по управлению твердыми отходами Мининфраструктуры две машины для просеивания песка, одна машина для орошения улиц, семь самоходных тракторов, три экскаватора-погрузчика и три самоходные машины.
Для повышения эффективности работ на черноморском побережье Гурии дополнительно закуплены три самоходных тягача и одна самоходная машина.
В процессе передачи новой спецтехники приняли участие заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Мзия Гиоргобиани, директор Компании по управлению твердыми отходами Георгий Шухошвили, а также представители региональных и местных органов власти.
Летний сезон открылся на черноморском побережье Грузии 3 июня.