https://sputnik-georgia.ru/20230612/glava-minprirody-gruzii-nazval-glavnye-istochniki-zagryazneniya-vozdukha-v-strane-278493371.html
Глава Минприроды Грузии назвал главные источники загрязнения воздуха в стране
Глава Минприроды Грузии назвал главные источники загрязнения воздуха в стране
В Грузии за выбросы вредных веществ в воздухе штрафы колеблются от пяти тысяч лари до 45 тысяч лари 12.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-12T18:42+0400
2023-06-12T18:42+0400
2023-06-12T18:57+0400
грузия
новости
общество
отар шамугия
загрязнение воздуха
национальное агентство окружающей среды
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Главными источниками загрязнения воздуха в Грузии являются автотранспорт и крупные предприятия в промышленных зонах, заявил на брифинге министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия. По словам министра, тема загрязнения воздуха является комплексной, и министерство в постоянном режиме ведет мониторинг с помощью соответствующих станций Национального агентства окружающей среды Грузии. Именно анализ этих наблюдений показал, из-за чего чаще всего загрязняется воздух. Министр отметил, что в целом существует около 50 предприятий, и в министерстве надеются, что до конца года большая часть из них будет предоставлять информацию о мониторинге выбросов. Шамугия также отметил, что в этом направлении важен законопроект о промышленных инвестициях, который сейчас рассматривается парламентом. По его словам, он войдет в силу в течение ближайших лет и обяжет предприятия внедрить самые современные стандарты для того, чтобы загрязнение воздуха было доведено до минимума. В Грузии продолжают проверку заводов – за загрязнение воздуха накажут "Руставскую сталь" >>В Грузии за выбросы вредных веществ в воздухе штрафы колеблются от пяти тысяч лари (более 1,9 тысячи долларов) до 45 тысяч лари (более 17,2 тысячи долларов). В том случае, если распыление вредных веществ в воздухе превышает допустимую норму в пять раз, штраф составляет пять тысяч лари, если в десять раз – 15 тысяч лари (более 5,7 тысячи долларов), а если более десяти раз – 45 тысяч лари. В случае повторного нарушения закона штрафные санкции увеличиваются. Также компании, деятельность которых может вызвать загрязнение воздуха, обязаны вести самомониторинг в беспрерывном режиме. В том случае, если компании не будут вести самомониторинг, на первом этапе размер штрафных санкции составляет 10 тысяч лари (более 3,8 тысячи долларов), в случае повторения – 20 тысяч лари (7,6 тысячи долларов), а если за год будет зафиксировано третье нарушение, то штрафная санкция составит 40 тысяч лари (более 15,3 тысячи долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, отар шамугия , загрязнение воздуха, национальное агентство окружающей среды, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
грузия, новости, общество, отар шамугия , загрязнение воздуха, национальное агентство окружающей среды, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
Глава Минприроды Грузии назвал главные источники загрязнения воздуха в стране
18:42 12.06.2023 (обновлено: 18:57 12.06.2023)
В Грузии за выбросы вредных веществ в воздухе штрафы колеблются от пяти тысяч лари до 45 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Главными источниками загрязнения воздуха в Грузии являются автотранспорт и крупные предприятия в промышленных зонах, заявил на брифинге министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия.
По словам министра, тема загрязнения воздуха является комплексной, и министерство в постоянном режиме ведет мониторинг с помощью соответствующих станций Национального агентства окружающей среды Грузии. Именно анализ этих наблюдений показал, из-за чего чаще всего загрязняется воздух.
"Благодаря решениям, которые мы приняли за последнее время, у нас уже есть конкретные результаты, и более 20 крупных предприятий осуществляют мониторинг выбросов, и эту информацию получает министерство", – заявил Шамугия.
Министр отметил, что в целом существует около 50 предприятий, и в министерстве надеются, что до конца года большая часть из них будет предоставлять информацию о мониторинге выбросов.
Шамугия также отметил, что в этом направлении важен законопроект о промышленных инвестициях, который сейчас рассматривается парламентом.
По его словам, он войдет в силу в течение ближайших лет и обяжет предприятия внедрить самые современные стандарты для того, чтобы загрязнение воздуха было доведено до минимума.
В Грузии за выбросы вредных веществ в воздухе штрафы колеблются от пяти тысяч лари (более 1,9 тысячи долларов) до 45 тысяч лари (более 17,2 тысячи долларов).
В том случае, если распыление вредных веществ в воздухе превышает допустимую норму в пять раз, штраф составляет пять тысяч лари, если в десять раз – 15 тысяч лари (более 5,7 тысячи долларов), а если более десяти раз – 45 тысяч лари. В случае повторного нарушения закона штрафные санкции увеличиваются.
Также компании, деятельность которых может вызвать загрязнение воздуха, обязаны вести самомониторинг в беспрерывном режиме.
В том случае, если компании не будут вести самомониторинг, на первом этапе размер штрафных санкции составляет 10 тысяч лари (более 3,8 тысячи долларов), в случае повторения – 20 тысяч лари (7,6 тысячи долларов), а если за год будет зафиксировано третье нарушение, то штрафная санкция составит 40 тысяч лари (более 15,3 тысячи долларов).