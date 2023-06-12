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Кассовые чеки опасны для здоровья – исследование ученых

Кассовые чеки опасны для здоровья – исследование ученых

Химическое вещество Бисфенол-А, которое используют в кассовых чеках, может вызвать серьезные заболевания 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T12:01+0400

2023-06-12T12:01+0400

2023-06-12T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Кассовые чеки опасны для здоровья, поскольку содержат токсичное химическое вещество Бисфенол-А, к такому выводу пришли ученые после многолетних исследований, сообщает телекомпания "Рустави 2". Даже секундного контакта с бумагой, насыщенной Бисфенол-А, достаточно для проникновения вещества в организм, а при накоплении избыточной дозы развиваются необратимые процессы. Ученые установили, что во время контакта с кожей молекулы этого химического вещества настолько глубоко входят в организм, что смыть их уже практически невозможно.Кроме того, по мнению ученых, данное вещество может вызвать серьезные заболевания у человека – сердечно-сосудистые, онкологические и дыхательные болезни, репродуктивные и эндокринные проблемы, диабет, аллергические реакции, интоксикацию.Ученые Австралии нашли причину сбоев в работе мозга после коронавируса>>Под особым риском находятся кассиры, продавцы в магазинах, которым в течение дня приходится выписывать до ста чеков. Ученые советуют им свести до минимума физический контакт с кассовой бумагой, содержащей Бисфенол-А, или использовать перчатки. Особенно негативно Бисфенол-А влияет на развитие плода у беременных женщин (вещество может привести к задержкам развития мозга), а также на маленьких детей, у которых система детоксикации в организме еще недостаточно развита. "Маленьким детям все интересно, и они все тащат в рот, поэтому бумага, которая содержит это вещество, в случае попадания в ротовую полость может вызвать интоксикацию… Оно повреждает клетки разных органов: головного мозга, иммунной и эндокринной систем", – заявила медицинский директор детской клиники им. Цицишвили Майя Чхаидзе. Бисфенол-А опасен и для окружающей среды, поскольку, как пластмасса и полиэтилен, он не поддается разложению. Учитывая опасность этого вещества, ученые уже начали работу над технологическим изменением чековой бумаги и запретом любого продукта с Бисфенолом-А. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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