https://sputnik-georgia.ru/20230612/kvarakheliya-stal-luchshim-molodym-igrokom-ligi-chempionov-uefa-sezona-278471314.html

Кварацхелия стал лучшим молодым игроком Лиги чемпионов УЕФА сезона

Кварацхелия стал лучшим молодым игроком Лиги чемпионов УЕФА сезона

Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в серии А 12.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Грузинский полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварачелия признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов в сезоне 2022/2023, информация недавно появилась на страницах официального сайта УЕФА. "Наполи" впервые в истории в этом году вышел в 1/4 финала стадии Лиги чемпионов. Кварацхелия забил два гола и отдал четыре результативные передачи своим партнерам в девяти матчах турнира. В этом же сезоне 22-летнего Кварацхелия признали лучшим игроком чемпионата Италии.Кварацхелия признан лучшим футболистом чемпионата Италии >> Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в серии А. Свой первый гол за клуб в Серии А грузинский мастер дриблинга забил на 37 минуте своего дебютного матча в августе. Кварацхелия стал вторым грузинским игроком после защитника "Милана" и сборной Грузии Кахи Каладзе, который за свою карьеру выигрывал чемпионат Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, италия, уефа, футбол, клуб "наполи", лига чемпионов уефа