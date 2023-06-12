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Министр экономики Германии предупредил об угрозе остановки промышленности
Министр экономики Германии предупредил об угрозе остановки промышленности
В случае перебоев со снабжением Германии придется делиться своим газом с восточноевропейскими потребителями, и немецкая индустрия может столкнуться с нехваткой... 12.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-12T20:18+0400
2023-06-12T20:24+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Промышленности Германии может потребоваться сокращать свои мощности, если Россия и Украина не продлят соглашение о транзите российского газа через украинскую территорию, заявил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек. В понедельник представитель "Газпрома" сообщил журналистам, что компания подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,3 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной. Выступая на экономической конференции в Бад-Зарове, Хабек напомнил правило, что в случае перебоев со снабжением газом Восточной Европы Германии придется делиться своим газом с восточноевропейскими потребителями и немецкая индустрия может столкнуться с нехваткой газа. Он отметил, что в нынешних условиях такие источники поступления газа, как строящийся на севере ФРГ терминал СПГ, могут сыграть решающую роль в обеспечении энергией восточной Германии и стран Восточной Европы. Российский газ начал дробить Европу на части &gt;&gt;В 2022 году из-за непростой ситуации с поставками газа правительствам стран ЕС, по некоторым данным, пришлось направить 646 млрд евро на помощь компаниям и рядовым жителям Евросоюза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, новости, политика, германия, украина, европа, газпром, bloomberg, газ, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, новости, политика, германия, украина, европа, газпром, bloomberg, газ, обострение ситуации вокруг украины 2022

Министр экономики Германии предупредил об угрозе остановки промышленности

20:18 12.06.2023 (обновлено: 20:24 12.06.2023)
© AP Photo / Martin MeissnerУгольная электростанция энергетической компании Uniper и нефтеперерабатывающий завод BP в Германии
Угольная электростанция энергетической компании Uniper и нефтеперерабатывающий завод BP в Германии - Sputnik Грузия, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Martin Meissner
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В случае перебоев со снабжением Германии придется делиться своим газом с восточноевропейскими потребителями, и немецкая индустрия может столкнуться с нехваткой топлива, заявил министр
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Промышленности Германии может потребоваться сокращать свои мощности, если Россия и Украина не продлят соглашение о транзите российского газа через украинскую территорию, заявил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек.
В понедельник представитель "Газпрома" сообщил журналистам, что компания подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,3 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной.

"По словам министра экономики Роберта Хабека, Германии, возможно, придется сворачивать или даже полностью выводить из эксплуатации свои промышленные мощности, если соглашение Украины с РФ о транзите газа, истекающее в конце следующего года, не продлят", – говорится в сообщении агентства Bloomberg.

Выступая на экономической конференции в Бад-Зарове, Хабек напомнил правило, что в случае перебоев со снабжением газом Восточной Европы Германии придется делиться своим газом с восточноевропейскими потребителями и немецкая индустрия может столкнуться с нехваткой газа.
Он отметил, что в нынешних условиях такие источники поступления газа, как строящийся на севере ФРГ терминал СПГ, могут сыграть решающую роль в обеспечении энергией восточной Германии и стран Восточной Европы.
Российский газ начал дробить Европу на части >>
В 2022 году из-за непростой ситуации с поставками газа правительствам стран ЕС, по некоторым данным, пришлось направить 646 млрд евро на помощь компаниям и рядовым жителям Евросоюза.
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