https://sputnik-georgia.ru/20230612/ministr-ekonomiki-germanii-predupredil-ob-ugroze-ostanovki-promyshlennosti-278495486.html

Министр экономики Германии предупредил об угрозе остановки промышленности

Министр экономики Германии предупредил об угрозе остановки промышленности

В случае перебоев со снабжением Германии придется делиться своим газом с восточноевропейскими потребителями, и немецкая индустрия может столкнуться с нехваткой... 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T20:18+0400

2023-06-12T20:18+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Промышленности Германии может потребоваться сокращать свои мощности, если Россия и Украина не продлят соглашение о транзите российского газа через украинскую территорию, заявил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек. В понедельник представитель "Газпрома" сообщил журналистам, что компания подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,3 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной. Выступая на экономической конференции в Бад-Зарове, Хабек напомнил правило, что в случае перебоев со снабжением газом Восточной Европы Германии придется делиться своим газом с восточноевропейскими потребителями и немецкая индустрия может столкнуться с нехваткой газа. Он отметил, что в нынешних условиях такие источники поступления газа, как строящийся на севере ФРГ терминал СПГ, могут сыграть решающую роль в обеспечении энергией восточной Германии и стран Восточной Европы. Российский газ начал дробить Европу на части >>В 2022 году из-за непростой ситуации с поставками газа правительствам стран ЕС, по некоторым данным, пришлось направить 646 млрд евро на помощь компаниям и рядовым жителям Евросоюза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, германия, украина, европа, газпром, bloomberg, газ, обострение ситуации вокруг украины 2022