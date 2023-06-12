https://sputnik-georgia.ru/20230612/novyy-antirekord-ustanovila-turetskaya-lira-278496827.html
Новый антирекорд установила турецкая лира
Новый антирекорд установила турецкая лира
Падение курса лиры усилилось после второго тура президентских выборов в стране 12.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-12T21:36+0400
2023-06-12T21:36+0400
2023-06-12T21:36+0400
в мире
новости
экономика
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0c/278496657_123:0:1147:576_1920x0_80_0_0_22d61f66c89b52f43a68c905fbfb216f.jpg
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Лира продолжает девальвировать. Сейчас курс национальной валюты Турции составляет 23,65 лиры за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов.Падение курса лиры усилилось после второго тура президентских выборов в стране.Ранее сообщалось, что в мае 2023 года инфляция в Турции, согласно официальным данным, составила 0,04% в месячном исчислении и 39,59% в годовом.По итогам апреля инфляция составила 43,68%, а по итогам марта – 50,5%.Новый министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек заявил ранее, что главной целью для него станет достижение макрофинансовой стабильности и снижение инфляции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0c/278496657_251:0:1019:576_1920x0_80_0_0_97805a7cf9659bb2fd257bb69aed5e97.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, экономика, турция
в мире, новости, экономика, турция
Новый антирекорд установила турецкая лира
Падение курса лиры усилилось после второго тура президентских выборов в стране
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Лира продолжает девальвировать. Сейчас курс национальной валюты Турции составляет 23,65 лиры за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Падение курса лиры усилилось после второго тура президентских выборов в стране.
Ранее сообщалось, что в мае 2023 года инфляция в Турции, согласно официальным данным, составила 0,04% в месячном исчислении и 39,59% в годовом.
По итогам апреля инфляция составила 43,68%, а по итогам марта – 50,5%.
Новый министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек заявил ранее, что главной целью для него станет достижение макрофинансовой стабильности и снижение инфляции.