https://sputnik-georgia.ru/20230612/novyy-antirekord-ustanovila-turetskaya-lira-278496827.html

Новый антирекорд установила турецкая лира

Новый антирекорд установила турецкая лира

Падение курса лиры усилилось после второго тура президентских выборов в стране 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T21:36+0400

2023-06-12T21:36+0400

2023-06-12T21:36+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Лира продолжает девальвировать. Сейчас курс национальной валюты Турции составляет 23,65 лиры за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов.Падение курса лиры усилилось после второго тура президентских выборов в стране.Ранее сообщалось, что в мае 2023 года инфляция в Турции, согласно официальным данным, составила 0,04% в месячном исчислении и 39,59% в годовом.По итогам апреля инфляция составила 43,68%, а по итогам марта – 50,5%.Новый министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек заявил ранее, что главной целью для него станет достижение макрофинансовой стабильности и снижение инфляции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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