https://sputnik-georgia.ru/20230612/obvinyaemomu-v-ubiystve-soseda-v-tbilisi-grozit-do-15-let-tyurmy-278499738.html

Обвиняемому в убийстве соседа в Тбилиси грозит до 15 лет тюрьмы

Обвиняемому в убийстве соседа в Тбилиси грозит до 15 лет тюрьмы

По версии следствия, обвиняемый выстрелил из охотничьего ружья и нанес смертельное ранение 49-летнему соседу 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T22:51+0400

2023-06-12T22:51+0400

2023-06-12T22:53+0400

грузия

новости

происшествия

лило

мвд грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24282/70/242827033_0:122:2000:1247_1920x0_80_0_0_a8f5fa7bb5355a2a2ac1cb88acdb7f94.jpg

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Сотрудники департамента Тбилисской полиции МВД задержали 39-летнего мужчину по обвинению в убийстве соседа в поселке Лило в Тбилиси, ему грозит до 15 лет заключения под стражей, говорится в сообщении ведомства. Следствие установило, что 12 июня обвиняемый выстрелил из охотничьего ружья и нанес смертельное ранение 49-летнему соседу. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

лило

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, лило, мвд грузии