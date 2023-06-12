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Обвиняемому в убийстве соседа в Тбилиси грозит до 15 лет тюрьмы
Обвиняемому в убийстве соседа в Тбилиси грозит до 15 лет тюрьмы
По версии следствия, обвиняемый выстрелил из охотничьего ружья и нанес смертельное ранение 49-летнему соседу 12.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-12T22:51+0400
2023-06-12T22:51+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Сотрудники департамента Тбилисской полиции МВД задержали 39-летнего мужчину по обвинению в убийстве соседа в поселке Лило в Тбилиси, ему грозит до 15 лет заключения под стражей, говорится в сообщении ведомства. Следствие установило, что 12 июня обвиняемый выстрелил из охотничьего ружья и нанес смертельное ранение 49-летнему соседу. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, лило, мвд грузии
Обвиняемому в убийстве соседа в Тбилиси грозит до 15 лет тюрьмы
22:51 12.06.2023 (обновлено: 22:53 12.06.2023)
По версии следствия, обвиняемый выстрелил из охотничьего ружья и нанес смертельное ранение 49-летнему соседу
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Сотрудники департамента Тбилисской полиции МВД задержали 39-летнего мужчину по обвинению в убийстве соседа в поселке Лило в Тбилиси, ему грозит до 15 лет заключения под стражей, говорится в сообщении ведомства.
Следствие установило, что 12 июня обвиняемый выстрелил из охотничьего ружья и нанес смертельное ранение 49-летнему соседу.
"Полиция задержала обвиняемого по горячим следам. Правоохранители изъяли охотничье ружье в качестве орудия преступления", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.