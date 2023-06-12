https://sputnik-georgia.ru/20230612/ochen-polozhitelnye-tendentsii--premer-ob-investitsiyakh-v-gruziyu-278490362.html

Очень положительные тенденции – премьер об инвестициях в Грузию

Очень положительные тенденции – премьер об инвестициях в Грузию

В первом квартале в Грузии было зафиксировано почти полмиллиарда долларов прямых иностранных инвестиций, что, конечно, очень позитивно, заявил премьер 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T16:08+0400

2023-06-12T16:08+0400

2023-06-12T16:09+0400

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новости

ираклий гарибашвили

инвестиции

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Прямые иностранные инвестиции в Грузию сохраняют особенно высокие показатели, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2023 года, по предварительной оценке, сократился на 13,7% по сравнению с январем-мартом 2022 года и составил 496,6 миллиона долларов. На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США. Что касается 2022 года, то их объем составил 2 миллиарда долларов, что на 61,1% больше по сравнению с 2021 годом. Инвестиции в Грузию сокращаются – новая статистика >>По статистике, инвестиции в первом квартале текущего года выросли на 53,3% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года. Самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в первом квартале 2023 года были обрабатывающая промышленность, торговля, транспорт, информация и коммуникация, а также энергетика. Инвестиции также вкладывали в строительство, искусство, отдых и развлечения, финансовую и страховую деятельность, профессиональную и медицинскую деятельность, а также гостиницы и рестораны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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