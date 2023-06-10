https://sputnik-georgia.ru/20230610/investitsii-v-gruziyu-sokraschayutsya--novaya-statistika-278436504.html

Инвестиции в Грузию сокращаются – новая статистика

Инвестиции в Грузию сокращаются – новая статистика

Основной причиной сокращения инвестиций называется сокращение реинвестиций 10.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-10T09:01+0400

2023-06-10T09:01+0400

2023-06-10T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2023 года, по предварительной оценке, сократился на 13,7% по сравнению с январем-мартом 2021 года и составил 496,6 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Основной причиной сокращения инвестиций называется сокращение реинвестиций на 39,5%. На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Алиев предлагает увеличить инвестиции в Грузию для транзита электроэнергии в Европу >>Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США. Что касается 2022 года, то их объем составил 2 миллиарда долларов, что на 61,1% больше по сравнению с 2021 годом. По статистике, инвестиции в первом квартале текущего года выросли на 53,3% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года. Инвестиции также поступили из Турции, России, Маршалловых островов, Казахстана, Китая, Дании, Швейцарии и других стран. Куда вкладывают? Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в первом квартале 2023 года были обрабатывающая промышленность, торговля, транспорт, информация и коммуникация, а также энергетика. Инвестиции также вкладывали в строительство, искусство, отдых и развлечения, финансовую и страховую деятельность, профессиональную и медицинскую деятельность, а также гостиницы и рестораны. Акционерный капитал Одним из важных факторов в экономике в первом квартале стал большой объем акционерного капитала – он вырос на 17% и составил 300,2 миллиона долларов. В январе-марте 2021 года акционерный капитал составлял 256,5 миллиона долларов. Инвестиционная политика Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована. При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.Объем иностранных инвестиций в Грузию достиг исторического максимума – министр >> Также в этот период будет принят новый закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС. В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, инвестиции, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"