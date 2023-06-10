Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230610/investitsii-v-gruziyu-sokraschayutsya--novaya-statistika-278436504.html
Инвестиции в Грузию сокращаются – новая статистика
Инвестиции в Грузию сокращаются – новая статистика
Основной причиной сокращения инвестиций называется сокращение реинвестиций 10.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-10T09:01+0400
2023-06-10T09:01+0400
грузия
новости
инвестиции
экономика
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/17/272407803_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_e56a68bfdff1d82c905bc1db2414489a.jpg
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2023 года, по предварительной оценке, сократился на 13,7% по сравнению с январем-мартом 2021 года и составил 496,6 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Основной причиной сокращения инвестиций называется сокращение реинвестиций на 39,5%. На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Алиев предлагает увеличить инвестиции в Грузию для транзита электроэнергии в Европу &gt;&gt;Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США. Что касается 2022 года, то их объем составил 2 миллиарда долларов, что на 61,1% больше по сравнению с 2021 годом. По статистике, инвестиции в первом квартале текущего года выросли на 53,3% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года. Инвестиции также поступили из Турции, России, Маршалловых островов, Казахстана, Китая, Дании, Швейцарии и других стран. Куда вкладывают? Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в первом квартале 2023 года были обрабатывающая промышленность, торговля, транспорт, информация и коммуникация, а также энергетика. Инвестиции также вкладывали в строительство, искусство, отдых и развлечения, финансовую и страховую деятельность, профессиональную и медицинскую деятельность, а также гостиницы и рестораны. Акционерный капитал Одним из важных факторов в экономике в первом квартале стал большой объем акционерного капитала – он вырос на 17% и составил 300,2 миллиона долларов. В январе-марте 2021 года акционерный капитал составлял 256,5 миллиона долларов. Инвестиционная политика Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована. При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.Объем иностранных инвестиций в Грузию достиг исторического максимума – министр &gt;&gt; Также в этот период будет принят новый закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС. В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/17/272407803_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_81e007a76bdc38896613206b76761dff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, инвестиции, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, инвестиции, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Инвестиции в Грузию сокращаются – новая статистика

09:01 10.06.2023
© photo: Sputnik / StringerПроспект Кетеван Цамебули. Вид на город Тбилиси в солнечный день
Проспект Кетеван Цамебули. Вид на город Тбилиси в солнечный день - Sputnik Грузия, 1920, 10.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Основной причиной сокращения инвестиций называется сокращение реинвестиций
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2023 года, по предварительной оценке, сократился на 13,7% по сравнению с январем-мартом 2021 года и составил 496,6 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
Основной причиной сокращения инвестиций называется сокращение реинвестиций на 39,5%.
На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов.
Алиев предлагает увеличить инвестиции в Грузию для транзита электроэнергии в Европу >>
Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США. Что касается 2022 года, то их объем составил 2 миллиарда долларов, что на 61,1% больше по сравнению с 2021 годом.
По статистике, инвестиции в первом квартале текущего года выросли на 53,3% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года.
Инвестиции в Грузию в январе-марте 2023 года Тройка стран-лидеров

Страна

Объем, млн долларов

Доля в инвестициях, %

Нидерланды

239,6

48,2

Япония

63,2

12,7

США

54,7

11,0

Инвестиции также поступили из Турции, России, Маршалловых островов, Казахстана, Китая, Дании, Швейцарии и других стран.

Куда вкладывают?

Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в первом квартале 2023 года были обрабатывающая промышленность, торговля, транспорт, информация и коммуникация, а также энергетика.
Инвестиции в Грузию в январе-марте 2023 года Тройка отраслей-лидеров

Отрасль

Объем, млн долларов

Доля в инвестициях, %

Обрабатывающая промышленность

226,3

45,6

Торговля

90,7

18,3

Транспорт

43,3

8,7

Инвестиции также вкладывали в строительство, искусство, отдых и развлечения, финансовую и страховую деятельность, профессиональную и медицинскую деятельность, а также гостиницы и рестораны.

Акционерный капитал

Одним из важных факторов в экономике в первом квартале стал большой объем акционерного капитала – он вырос на 17% и составил 300,2 миллиона долларов. В январе-марте 2021 года акционерный капитал составлял 256,5 миллиона долларов.

Инвестиционная политика

Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.
При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.
Объем иностранных инвестиций в Грузию достиг исторического максимума – министр >>
Также в этот период будет принят новый закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.
В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0