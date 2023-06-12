https://sputnik-georgia.ru/20230612/premer-gruzii-provedet-vstrechi-v-bryussele-278495638.html

Премьер Грузии проведет встречи в Брюсселе

Премьер Грузии проведет встречи в Брюсселе

В рамках визита запланировано выступление Гарибашвили с речью на торжественном приеме по случаю празднования Дня независимости Грузии 12.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в рамках запланированного визита в Бельгию встретится с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, говорится в сообщении на официальном сайте Евросовета. Встреча главы грузинского правительства с Шарлем Мишелем пройдет 14 июня. Во время визита в Брюссель премьер Грузии проведет и другие встречи высокого уровня. В рамках визита запланировано выступление Гарибашвили с речью на фестивале искусств "Европалия" и торжественном приеме по случаю празднования Дня независимости Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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