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Премьер Грузии проведет встречи в Брюсселе
Премьер Грузии проведет встречи в Брюсселе
В рамках визита запланировано выступление Гарибашвили с речью на торжественном приеме по случаю празднования Дня независимости Грузии 12.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-12T20:42+0400
2023-06-12T20:42+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в рамках запланированного визита в Бельгию встретится с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, говорится в сообщении на официальном сайте Евросовета. Встреча главы грузинского правительства с Шарлем Мишелем пройдет 14 июня. Во время визита в Брюссель премьер Грузии проведет и другие встречи высокого уровня. В рамках визита запланировано выступление Гарибашвили с речью на фестивале искусств "Европалия" и торжественном приеме по случаю празднования Дня независимости Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, брюссель, бельгия, ираклий гарибашвили, грузия - ес
Премьер Грузии проведет встречи в Брюсселе
В рамках визита запланировано выступление Гарибашвили с речью на торжественном приеме по случаю празднования Дня независимости Грузии
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в рамках запланированного визита в Бельгию встретится с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, говорится в сообщении на официальном сайте Евросовета.
Встреча главы грузинского правительства с Шарлем Мишелем пройдет 14 июня. Во время визита в Брюссель премьер Грузии проведет и другие встречи высокого уровня.
В рамках визита запланировано выступление Гарибашвили с речью на фестивале искусств "Европалия" и торжественном приеме по случаю празднования Дня независимости Грузии.