https://sputnik-georgia.ru/20230612/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-snizilas-v-aprele--novaya-statistika-278471611.html

Стоимость строительства в Грузии снизилась в апреле – новая статистика

Стоимость строительства в Грузии снизилась в апреле – новая статистика

Снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет уменьшения стоимости строительных материалов на 0,6% 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T09:01+0400

2023-06-12T09:01+0400

2023-06-12T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за апрель 2023 года снизился на 1% по сравнению с мартом 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет уменьшения стоимости строительных материалов на 0,6%.В апреле 2023 годапо сравнению с февралем 2022-го Индекс стоимости строительства вырос на 5,5%, что было вызвано ростом зарплаты на 7,4% и цен на стройматериалы на 4,2%.Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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