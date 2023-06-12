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Стоимость строительства в Грузии снизилась в апреле – новая статистика
Стоимость строительства в Грузии снизилась в апреле – новая статистика
Снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет уменьшения стоимости строительных материалов на 0,6% 12.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-12T09:01+0400
2023-06-12T09:01+0400
2023-06-12T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за апрель 2023 года снизился на 1% по сравнению с мартом 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет уменьшения стоимости строительных материалов на 0,6%.В апреле 2023 годапо сравнению с февралем 2022-го Индекс стоимости строительства вырос на 5,5%, что было вызвано ростом зарплаты на 7,4% и цен на стройматериалы на 4,2%.Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика, строительство
грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика, строительство
Стоимость строительства в Грузии снизилась в апреле – новая статистика
Снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет уменьшения стоимости строительных материалов на 0,6%
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за апрель 2023 года снизился на 1% по сравнению с мартом 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Ведомство проводит расчет ежемесячного индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий, в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По данным ведомства, снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет уменьшения стоимости строительных материалов на 0,6%.
В апреле 2023 годапо сравнению с февралем 2022-го Индекс стоимости строительства вырос на 5,5%, что было вызвано ростом зарплаты на 7,4% и цен на стройматериалы на 4,2%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.