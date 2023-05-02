https://sputnik-georgia.ru/20230502/skolko-obektov-postroeno-v-gruzii-s-nachala-goda--novaya-statistika-277252147.html

Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика

Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика

Больше половины построенных за первый квартал объектов приходится на Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T09:01+0400

2023-05-02T09:01+0400

2023-05-02T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. В первом квартале 2023 года в Грузии было введено в эксплуатацию 689 объектов общей площадью 539,5 тысячи квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, число введенных в эксплуатацию объектов снизилось на 1,2%, а площадь выросла на 24,8%.Больше половины построенных за январь-март 2022 года объектов приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети и Мцхета-Мтианети.Экономика Грузии продолжает расти – статистика за март >>В Грузии в первом квартале 2023 года муниципальными органами власти было выдано 2,2 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров.По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, число выданных разрешений снизилось на 1,5%, а площадь предполагаемого строительства увеличилась на 11,4%.Национальный банк Грузии пересмотрит прогноз роста экономики >>Из общего числа выданных разрешений, 74,9% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Имерети и Мцхета-Мтианети.Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других, но основная часть приходится на жилые комплексы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"