https://sputnik-georgia.ru/20230612/uvelichenie-shtrafov-dolzhno-sposobstvovat-bezopasnosti-patsientov-v-gruzii---gabuniya-278471449.html

Увеличение штрафов должно способствовать безопасности пациентов в Грузии – Габуния

Увеличение штрафов должно способствовать безопасности пациентов в Грузии – Габуния

Сумма штрафов настолько формальна, что клиника во многих случаях предпочитает оплатить штраф, а не вкладывать средства в устранение конкретного нарушения... 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T07:01+0400

2023-06-12T07:01+0400

2023-06-12T09:18+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Штрафы за нарушения в медицинской и фармацевтической сферах должны иметь превентивный характер и способствовать безопасности пациентов, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, комментируя законодательную инициативу об увеличении штрафов в эфире Первого канала. Правительство Грузии планирует вдвое увеличить штрафы за нарушения в медицинской и фармацевтической сферах, соответствующая законодательная инициатива уже внесена в парламент. По ее словам, для усиления превентивного эффекта изменениями предлагается почти удвоить размеры штрафов, а также зафиксировать их на одном уровне. Как отметила замминистра, немаловажным моментом является и механизм приостановления действия лицензий и разрешений. Согласно законопроекту, штраф за медицинскую деятельность без наличия разрешения составит 20 тысяч лари вместо 10 тысяч. Медицинская деятельность без государственного сертификата будет грозить штрафом суммой 2 тысячи лари вместо 1 тысячи. Проблемы пациентов в Грузии будут решать незамедлительно >>Медицинская деятельность повышенной опасности без обязательного уведомления министерства или деятельность, осуществляемая на основании такого уведомления в случае приостановления права на деятельность, влечет наложение штрафа в размере 2 тысяч лари вместо 1 тысячи. Нарушение правил оформления медицинской документации юридическим лицом, оказывающим медицинские услуги (если это не является условием лицензии/разрешения/технического регламента) влечет наложение штрафа в размере 1 тысячи лари (вместо нынешних 300-500 лари). То же действие, совершенное повторно, влечет наложение штрафа в размере 2 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии