https://sputnik-georgia.ru/20230612/v-gruzii-sobirayutsya-uzhestochit-kontrol-za-iskusstvennym-oplodotvoreniem-i-surrogatstvom-278492964.html

Контроль за искусственным оплодотворением и суррогатством хотят ужесточить в Грузии

Контроль за искусственным оплодотворением и суррогатством хотят ужесточить в Грузии

Из-за дороговизны услугами суррогатных матерей в Грузии в основном пользовались иностранцы 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T17:57+0400

2023-06-12T17:57+0400

2023-06-12T18:02+0400

грузия

новости

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зураб азарашвили

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Правительство Грузии с 1 января 2024 года планирует разрешить искусственное оплодотворение, "in vitro", и использование услуг суррогатных матерей только гражданам страны, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили. Законодательная инициатива по указанному вопросу, о которой в понедельник сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, будет внесена в парламент на этой неделе.Данное направление в Грузии не регулировалось, что могло привести к случаям торговли детьми или торговле органами, кроме того, невозможно было отследить, куда отправляли детей, отметил он.По словам министра, законодательная инициатива может положительно сказаться на демографии Грузии. "Из-за того что это довольно дорогостоящий процесс, заказчиками в основном являются не граждане Грузии", – сказал Азарашвили.Суррогатное материнство и однополые пары – что обсуждалось на заседании Кабмина Грузии>>Кроме того, согласно изменениям в законодательстве, в Грузии запретят рекламу, связанную с суррогатством и искусственным оплодотворением. "В законопроекте есть запись о том, что весь этот тип рекламы будет запрещен в стране. Вы наверняка не раз сталкивались с рекламой на улицах и в метро, через социальные сети и другие способы. Существуют различные предложения по суррогатству, инвитро оплодотворению. Печальная практика будет регулироваться законом", – сказал Зураб Азарашвили. Как отметил министр, законодательство отрегулирует и принцип альтруизма, когда на суррогатство будут соглашаться бескорыстно. "Гражданин Грузии, желающий стать донором или суррогатом, должен действовать по принципу бескорыстности и получать только компенсацию, которая может сопровождаться неудобствами в связи с этим процессом либо медицинскими обследованиями, либо расходами, связанными с родами", – заявил министр. Что касается статистических данных, то, по словам министра, пять лет назад в Грузии было около тысячи случаев как суррогатства, так и донорства в год, а сегодня – более 2 тысяч случаев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили