https://sputnik-georgia.ru/20230613/budem-za-nego-bolet-lukashenko-o-trampe-na-vyborakh-prezidenta-ssha-278530376.html

"Будем за него болеть": Лукашенко о Трампе на выборах президента США

"Будем за него болеть": Лукашенко о Трампе на выборах президента США

Трамп более решителен и способен принимать решения наперекор тем, кто контролирует ситуацию, считает президент Беларуси 13.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-13T17:39+0400

2023-06-13T17:39+0400

2023-06-13T17:39+0400

сша

беларусь

политика

новости

в мире

дональд трамп

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/05/276437442_0:101:1927:1185_1920x0_80_0_0_61d225aa89fc94db97d3dbe178074a06.jpg

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что намерен болеть за победу Дональда Трампа на выборах президента США.Президент Беларуси, обсуждая выборы в Соединенных Штатах, подчеркнул, что вопрос, кто станет очередным кандидатом на пост президента и победит в избирательной гонке, на самом деле не столь важен. Одно дело – предвыборная кампания, когда все могут красиво говорить, другое – решать вопросы, утверждает Лукашенко."Машина в Америке работает, и против этой машины ни один президент не пойдет. Потому что у него и полномочия другие, нежели, допустим, у Лукашенко или Путина", – сказал белорусский президент.Между тем, по словам Лукашенко, Трамп более решителен и способен принимать решения наперекор тем, кто контролирует ситуацию: ему придется, хотя бы частично, выполнять свои обещания по прекращению войны."Потому что слишком явно он об этом сказал: "Сутки – и я бы решил вопрос". Будем за него болеть, чтобы он пришел к власти и за сутки остановил эту натовскую машину, которая сегодня воюет против России", – резюмировал президент Беларуси.Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

беларусь

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

сша, беларусь, политика, новости, в мире, дональд трамп, александр лукашенко