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Как упрощается получение гражданства Грузии – что написано в законопроекте
Как упрощается получение гражданства Грузии – что написано в законопроекте
Главным новшеством будет сокращение для лиц без гражданства времени постоянного проживания в Грузии, желающим получить грузинское гражданство обычным путем, с... 13.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-13T22:27+0400
2023-06-13T22:27+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Парламентские комитеты в ближайшее время приступят к рассмотрению поправок в закон "О гражданстве", которые упрощают в ряде случаев получение гражданства Грузии. Согласно представленным поправкам, главным новшеством будет сокращение для лиц без гражданства времени постоянного проживания в Грузии, желающим получить грузинское гражданство обычным путем, с 10 до 5 лет, тогда как для лиц с иностранным гражданством срок проживания получения гражданства останется прежним – 10 лет. Кроме того, сохраняется требование знания грузинского языка, истории и законодательства для получения гражданства Грузии. Однако после принятия поправок желающие получить грузинское гражданство смогут подтвердить свои знания до подачи заявления через Агентство государственных сервисов, в диппредставительстве или в консульском учреждении Грузии. Результаты этой проверки будут действительны в течение года и будут подаваться вместе с документами для получения гражданства. Президент Грузии: забота о диаспоре начинается с упрощения получения гражданства страны >>Как будет проходить проверка и ее стоимость, определит министр юстиции приказом. По действующему законодательству проверкой знаний занимается комиссия по гражданству. Желающие подтвердить свои знания сдают экзамены в виде тестирования уже после подачи на гражданство. Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, политика, гражданство грузии, парламент грузии
грузия, новости, общество, политика, гражданство грузии, парламент грузии
Как упрощается получение гражданства Грузии – что написано в законопроекте
22:27 13.06.2023 (обновлено: 22:36 13.06.2023)
Главным новшеством будет сокращение для лиц без гражданства времени постоянного проживания в Грузии, желающим получить грузинское гражданство обычным путем, с 10 до 5 лет
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Парламентские комитеты в ближайшее время приступят к рассмотрению поправок в закон "О гражданстве", которые упрощают в ряде случаев получение гражданства Грузии.
Согласно представленным поправкам, главным новшеством будет сокращение для лиц без гражданства времени постоянного проживания в Грузии, желающим получить грузинское гражданство обычным путем, с 10 до 5 лет, тогда как для лиц с иностранным гражданством срок проживания получения гражданства останется прежним – 10 лет.
Кроме того, сохраняется требование знания грузинского языка, истории и законодательства для получения гражданства Грузии. Однако после принятия поправок желающие получить грузинское гражданство смогут подтвердить свои знания до подачи заявления через Агентство государственных сервисов, в диппредставительстве или в консульском учреждении Грузии. Результаты этой проверки будут действительны в течение года и будут подаваться вместе с документами для получения гражданства.
Как будет проходить проверка и ее стоимость, определит министр юстиции приказом.
По действующему законодательству проверкой знаний занимается комиссия по гражданству. Желающие подтвердить свои знания сдают экзамены в виде тестирования уже после подачи на гражданство.
Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом.