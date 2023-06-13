https://sputnik-georgia.ru/20230613/kak-uproschaetsya-poluchenie-grazhdanstva-gruzii---chto-napisano-v-zakonoproekte-278540257.html

Как упрощается получение гражданства Грузии – что написано в законопроекте

Как упрощается получение гражданства Грузии – что написано в законопроекте

Главным новшеством будет сокращение для лиц без гражданства времени постоянного проживания в Грузии, желающим получить грузинское гражданство обычным путем, с... 13.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Парламентские комитеты в ближайшее время приступят к рассмотрению поправок в закон "О гражданстве", которые упрощают в ряде случаев получение гражданства Грузии. Согласно представленным поправкам, главным новшеством будет сокращение для лиц без гражданства времени постоянного проживания в Грузии, желающим получить грузинское гражданство обычным путем, с 10 до 5 лет, тогда как для лиц с иностранным гражданством срок проживания получения гражданства останется прежним – 10 лет. Кроме того, сохраняется требование знания грузинского языка, истории и законодательства для получения гражданства Грузии. Однако после принятия поправок желающие получить грузинское гражданство смогут подтвердить свои знания до подачи заявления через Агентство государственных сервисов, в диппредставительстве или в консульском учреждении Грузии. Результаты этой проверки будут действительны в течение года и будут подаваться вместе с документами для получения гражданства. Президент Грузии: забота о диаспоре начинается с упрощения получения гражданства страны >>Как будет проходить проверка и ее стоимость, определит министр юстиции приказом. По действующему законодательству проверкой знаний занимается комиссия по гражданству. Желающие подтвердить свои знания сдают экзамены в виде тестирования уже после подачи на гражданство. Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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