https://sputnik-georgia.ru/20230613/kaladze-pochtil-pamyat-zhertv-razrushitelnogo-navodneniya-v-tbilisi-278521303.html

Каладзе почтил память жертв разрушительного наводнения в Тбилиси

Каладзе почтил память жертв разрушительного наводнения в Тбилиси

День 13 июня тяжелыми буквами вписан в историю Тбилиси и Грузии в целом, сказал Каладзе 13.06.2023, Sputnik Грузия

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наводнение

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе возложил венок к мемориалу жертв трагедии 13 июня в Тбилиси, когда в результате разрушительного наводнения восемь лет назад погиб 21 человек. Трагические события произошли в ночь с 13 на 14 июня 2015 года. Уровень воды в реке Вере поднялся из-за обвала на дороге Цхнети-Бетания. На некоторое время реку перекрыло и она вышла из берегов. Наводнение унесло жизни 21 человека, а двое до сих пор числятся в списке без вести пропавших. По словам градоначальника, день 13 июня тяжелыми буквами вписан в историю Тбилиси и Грузии в целом. В связи с трагической датой у мемориала 13 июня прошла панихида: поминовение душ погибших в результате разрушительного наводнения. Напомним, в результате трагедии были затоплены дворы и первые этажи домов – 200 семей остались без крова. Также были повреждены участки дороги и другие объекты инфраструктуры. Спасатели-пожарные и добровольцы в течение нескольких недель активно были включены в ликвидационные работы стихии, а также поисковые и восстановительные работы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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наводнение, разрушительное наводнение в тбилиси, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество