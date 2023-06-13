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Каладзе почтил память жертв разрушительного наводнения в Тбилиси
Каладзе почтил память жертв разрушительного наводнения в Тбилиси
День 13 июня тяжелыми буквами вписан в историю Тбилиси и Грузии в целом, сказал Каладзе 13.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-13T14:00+0400
2023-06-13T14:00+0400
2023-06-13T14:00+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе возложил венок к мемориалу жертв трагедии 13 июня в Тбилиси, когда в результате разрушительного наводнения восемь лет назад погиб 21 человек. Трагические события произошли в ночь с 13 на 14 июня 2015 года. Уровень воды в реке Вере поднялся из-за обвала на дороге Цхнети-Бетания. На некоторое время реку перекрыло и она вышла из берегов. Наводнение унесло жизни 21 человека, а двое до сих пор числятся в списке без вести пропавших. По словам градоначальника, день 13 июня тяжелыми буквами вписан в историю Тбилиси и Грузии в целом. В связи с трагической датой у мемориала 13 июня прошла панихида: поминовение душ погибших в результате разрушительного наводнения. Напомним, в результате трагедии были затоплены дворы и первые этажи домов – 200 семей остались без крова. Также были повреждены участки дороги и другие объекты инфраструктуры. Спасатели-пожарные и добровольцы в течение нескольких недель активно были включены в ликвидационные работы стихии, а также поисковые и восстановительные работы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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наводнение, разрушительное наводнение в тбилиси, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество
наводнение, разрушительное наводнение в тбилиси, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество
Каладзе почтил память жертв разрушительного наводнения в Тбилиси
День 13 июня тяжелыми буквами вписан в историю Тбилиси и Грузии в целом, сказал Каладзе
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе возложил венок к мемориалу жертв трагедии 13 июня в Тбилиси, когда в результате разрушительного наводнения восемь лет назад погиб 21 человек.
Трагические события произошли в ночь с 13 на 14 июня 2015 года. Уровень воды в реке Вере поднялся из-за обвала на дороге Цхнети-Бетания. На некоторое время реку перекрыло и она вышла из берегов. Наводнение унесло жизни 21 человека, а двое до сих пор числятся в списке без вести пропавших.
"Трудно передать словами тот удар, который ощутил 13 июня каждый житель этого города. Единственное, что очень порадовало, так это появление молодых людей и их единство, которое ощущалось в последующие дни. Хочу еще раз выразить соболезнование семьям погибших, а также спасибо всем, кто участвовал в работах по расчистке", – сказал Каладзе.
По словам градоначальника, день 13 июня тяжелыми буквами вписан в историю Тбилиси и Грузии в целом.
В связи с трагической датой у мемориала 13 июня прошла панихида: поминовение душ погибших в результате разрушительного наводнения.
Напомним, в результате трагедии были затоплены дворы и первые этажи домов – 200 семей остались без крова. Также были повреждены участки дороги и другие объекты инфраструктуры.
Спасатели-пожарные и добровольцы в течение нескольких недель активно были включены в ликвидационные работы стихии, а также поисковые и восстановительные работы.