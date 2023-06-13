https://sputnik-georgia.ru/20230613/milliony-zriteley-euronews-uznayut-o-krasotakh-adzharii-278509984.html

Миллионы зрителей Euronews узнают о красотах Аджарии

Миллионы зрителей Euronews узнают о красотах Аджарии

Летний сезон в Аджарии открылся 4 июня, власти региона ожидают более четырех миллионов посетителей 13.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-13T12:47+0400

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грузия

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Миллионы зрителей телекомпании Euronews в разных странах мира знакомятся с имиджевыми видеороликами о регионе Аджария, сообщили в пресс-службе Департамента туризма и курортов региона. Кроме имиджевых видеороликов, которые будут транслироваться в прайм-тайм, запланированы специальные сюжеты о курортном городе Батуми (АР Аджария). Цель рекламной кампании – показать Батуми как безопасное и разнообразное туристическое направление.Сотрудничество с Euronews дает возможность укрепить имидж страны на туристической карте мира и заинтересовать больше людей путешествием в Грузию, отметила она.У Euronews более 400 миллионов зрителей во всем мире. Канал транслируется в 160 странах мира на 17 языках. Инвестиции и укрепление партнерства – глава Аджарии встретился с мэром Нью-Йорка>>Тем временем летний сезон в Аджарии в самом разгаре, 4 июня туристический сезон в черноморской столице Грузии открылся грандиозным концертом и шоу воздушных змеев. Девизом традиционно стала фраза "Лето начинается здесь". В этом году власти Аджарии ожидают более четырех миллионов посетителей. Среди туристических новинок, с которыми Аджария встречает летний сезон, – зиплайн в Батумском ботаническом саду, каньоны в Капнистави и Учхо, горная трасса для велосипедистов в Кеда-Шуахеви, туристические лагери и инфраструктура для пикников в Джвариминдори, Чирухи и Капнистави. Кроме того, появилось 25 маркированных туристических маршрутов. Доходы от туризма в Аджарии, по информации пресс-службы правительства, удвоились по сравнению с 2019 годом. В 2022 году Аджарию посетили 3 909 094 местных и иностранных визитера. Доходы от международных поездок в Грузии превысили 3,5 миллиарда долларов США. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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