https://sputnik-georgia.ru/20230613/milliony-zriteley-euronews-uznayut-o-krasotakh-adzharii-278509984.html
Миллионы зрителей Euronews узнают о красотах Аджарии
Миллионы зрителей Euronews узнают о красотах Аджарии
Летний сезон в Аджарии открылся 4 июня, власти региона ожидают более четырех миллионов посетителей 13.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-13T12:47+0400
2023-06-13T12:47+0400
2023-06-13T12:47+0400
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тинатин зоидзе
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Миллионы зрителей телекомпании Euronews в разных странах мира знакомятся с имиджевыми видеороликами о регионе Аджария, сообщили в пресс-службе Департамента туризма и курортов региона. Кроме имиджевых видеороликов, которые будут транслироваться в прайм-тайм, запланированы специальные сюжеты о курортном городе Батуми (АР Аджария). Цель рекламной кампании – показать Батуми как безопасное и разнообразное туристическое направление.Сотрудничество с Euronews дает возможность укрепить имидж страны на туристической карте мира и заинтересовать больше людей путешествием в Грузию, отметила она.У Euronews более 400 миллионов зрителей во всем мире. Канал транслируется в 160 странах мира на 17 языках. Инвестиции и укрепление партнерства – глава Аджарии встретился с мэром Нью-Йорка>>Тем временем летний сезон в Аджарии в самом разгаре, 4 июня туристический сезон в черноморской столице Грузии открылся грандиозным концертом и шоу воздушных змеев. Девизом традиционно стала фраза "Лето начинается здесь". В этом году власти Аджарии ожидают более четырех миллионов посетителей. Среди туристических новинок, с которыми Аджария встречает летний сезон, – зиплайн в Батумском ботаническом саду, каньоны в Капнистави и Учхо, горная трасса для велосипедистов в Кеда-Шуахеви, туристические лагери и инфраструктура для пикников в Джвариминдори, Чирухи и Капнистави. Кроме того, появилось 25 маркированных туристических маршрутов. Доходы от туризма в Аджарии, по информации пресс-службы правительства, удвоились по сравнению с 2019 годом. В 2022 году Аджарию посетили 3 909 094 местных и иностранных визитера. Доходы от международных поездок в Грузии превысили 3,5 миллиарда долларов США. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, новости, аджария, батуми, тинатин зоидзе, euronews
грузия, туризм, новости, аджария, батуми, тинатин зоидзе, euronews
Миллионы зрителей Euronews узнают о красотах Аджарии
Летний сезон в Аджарии открылся 4 июня, власти региона ожидают более четырех миллионов посетителей
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Миллионы зрителей телекомпании Euronews в разных странах мира знакомятся с имиджевыми видеороликами о регионе Аджария, сообщили в пресс-службе Департамента туризма и курортов региона.
Кроме имиджевых видеороликов, которые будут транслироваться в прайм-тайм, запланированы специальные сюжеты о курортном городе Батуми (АР Аджария). Цель рекламной кампании – показать Батуми как безопасное и разнообразное туристическое направление.
"Рекламная кампания включает, с одной стороны, запуск видеороликов, подготовленных о нашем регионе, в сети Euronews, и, с другой стороны, подготовку конкретных передач, в которых будут отражены наши многообразные туристические возможности", – сообщила председатель Департамента туризма и курортов Аджарии Тинатин Зоидзе.
Сотрудничество с Euronews дает возможность укрепить имидж страны на туристической карте мира и заинтересовать больше людей путешествием в Грузию, отметила она.
У Euronews более 400 миллионов зрителей во всем мире. Канал транслируется в 160 странах мира на 17 языках.
Тем временем летний сезон в Аджарии в самом разгаре, 4 июня туристический сезон в черноморской столице Грузии открылся грандиозным концертом и шоу воздушных змеев. Девизом традиционно стала фраза "Лето начинается здесь".
В этом году власти Аджарии ожидают более четырех миллионов посетителей.
Среди туристических новинок, с которыми Аджария встречает летний сезон, – зиплайн в Батумском ботаническом саду, каньоны в Капнистави и Учхо, горная трасса для велосипедистов в Кеда-Шуахеви, туристические лагери и инфраструктура для пикников в Джвариминдори, Чирухи и Капнистави. Кроме того, появилось 25 маркированных туристических маршрутов.
Доходы от туризма в Аджарии, по информации пресс-службы правительства, удвоились по сравнению с 2019 годом. В 2022 году Аджарию посетили 3 909 094 местных и иностранных визитера. Доходы от международных поездок в Грузии превысили 3,5 миллиарда долларов США.