https://sputnik-georgia.ru/20230612/investitsii-i-ukreplenie-partnerstva--glava-adzharii-vstretilsya-s-merom-nyu-yorka-278477469.html

Инвестиции и укрепление партнерства – глава Аджарии встретился с мэром Нью-Йорка

Инвестиции и укрепление партнерства – глава Аджарии встретился с мэром Нью-Йорка

Рост инвестиций в Аджарию в прошлом году вырос на 37% по сравнению с 2021 годом 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T11:41+0400

2023-06-12T11:41+0400

2023-06-12T11:39+0400

грузия

новости

экономика

аджария

нью-йорк

торнике рижвадзе

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0c/278476193_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_5d554e875b74da2713785ed1cd3f4661.jpg

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Привлечение прямых инвестиций из США в Аджарию, а также осуществление конкретных проектов обсудили председатель правительства автономной республики Торнике Рижвадзе на встрече с мэром Нью-Йорка Ариком Адамсом, сообщили в пресс-службе правительства. Рижвадзе прибыл в США для участия в 73-м Всемирном конгрессе по недвижимости FIABCI и церемонии вручения премии FIABCI World Awards в Майями 5-9 июня. Глава Аджарии получил высшую награду конгресса за вклад в развитие инфраструктуры и недвижимости, а батумский стадион Adjarabet Arena – награду в категории "Лучшее общественное здание". Стороны обсудили перспективы сотрудничества и обменялись информацией о реализации конкретных проектов. Кроме того, разговор коснулся важных встреч, состоявшихся в рамках официального визита Рижвадзе в США, и достигнутых результатов. Глава правительства Аджарии проинформировал мэра Нью-Йорка об экономическом, туристическом и инвестиционном потенциале страны и региона, а также прогрессе, достигнутом за последний период. Батумский стадион получил Оскар рынка недвижимости>>По сообщению пресс-службы правительства Аджарии, Торнике Рижвадзе провел ни одну официальную встречу в рамках своего визита в США. Глава правительства встретился с мэрами Майами-Бич и Майами-Дейд, губернатором Флориды, а также провел встречи с представителями деловых кругов.Объем прямых иностранных инвестиций в Аджарию в 2022 году вырос на 37% по сравнению с 2021 годом и составил 116,5 миллиона долларов. Кроме того, динамика восстановления туризма в Аджарии после пандемии коронавируса возрастающая. В 2022 году в регионе было осуществлено 3,9 миллиона визитов. Соответственно, у правительства положительные ожидания в связи с морским сезоном 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

аджария

нью-йорк

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, аджария, нью-йорк, торнике рижвадзе, сша