Назван состав молодежной сборной Грузии по регби на чемпионате мира
10:47 13.06.2023 (обновлено: 11:21 13.06.2023)
© photo: Sputnik / Stringer / Мяч для игры в регби
© photo: Sputnik / Stringer /
Свой первый матч команда Ладо Киласония проведет против сборной ЮАР 24 июня
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по регби до 20 лет назвал имена 30 игроков, которые сыграют на чемпионате мира в ЮАР.
Чемпионат мира по регби U-20 пройдет в ЮАР с 24 июня по 14 июля. Сборная Грузии попала в группу вместе с молодежными командами ЮАР, Аргентины и Италии до 20 лет.
Свой первый матч команда Ладо Киласония проведет против сборной ЮАР 24 июня (21:00 по тбилисскому времени), 29 июня соперником сборной Грузии станет Аргентина (18:30), а в последнем матче группы борджгалоснеби сыграют с Италией 4 июля (13:00).
Состав грузинской сборной выглядит следующим образом:
Атака:
Георгий Мамаиашвили ("Гренобль")
Серго Абрамишвили ("Стад Франс")
Лаша Пхакадзе ("Никогда")
Ника Бабунашвили ("Лело")
Баса Хонелидзе ("Ориак")
Тамаз Чамиашвили ("Быки")
Ираклий Апциаури ("Гренобль")
Бадри Цихистави ("Байон")
Давид Мчедлидзе ("Тулон")
Гурам Ганиашвили ("Гренобль")
Георгий Николадзе ("Аиа")
Георгий Гергедава ("Клермон")
Ника Ломидзе ("Быки")
Лаша Цихистави ("Байон")
Рати Зазадзе ("Невер")
Николоз Сакварадзе ("Ориак")
Торнике Ганиашвили ("Лело").
Оборона:
Давид Хурошвили ("Лело")
Сандро Джигаури ("Лело")
Николоз Купрашвили ("Кочеби")
Петре Хуцишвили ("Лело")
Гела Хеладзе ("Лело")
Николас Рагоев ("Невер")
Гиорги Швелидзе ("Брив")
Торнике Кахоидзе ("Черный лев")
Шалва Апциаури ("Лело")
Лука Хорбаладзе ("Лело")
Лука Цирекидзе ("Лело")
Важа Микадзе ("Лело")
Лука Кобаур ("Перпиньян").
После завершения группового этапа четыре лучшие команды продолжат борьбу за кубок, следующие четыре сыграют за пятое-восьмое места, а третья четверка сыграет за девятое-двенадцатое места. Полуфинальные матчи состоятся 9 июля, а финальные матчи – 14 июля.
Команда, занявшая 12 место, будет переведена в Gaisad Alaf . Ее заменит победитель Alaf этого года, который пройдет в Кении с 15 по 30 июля.
Сборная Грузии впервые сыграла на молодежном чемпионате мира по регби в 2016 году и заняла 10 место. В 2017 и 2019 годах Грузия также была десятой, а в 2018 году заняла рекордное девятое место.