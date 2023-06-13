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Назван состав молодежной сборной Грузии по регби на чемпионате мира

Назван состав молодежной сборной Грузии по регби на чемпионате мира

Свой первый матч команда Ладо Киласония проведет против сборной ЮАР 24 июня 13.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по регби до 20 лет назвал имена 30 игроков, которые сыграют на чемпионате мира в ЮАР. Чемпионат мира по регби U-20 пройдет в ЮАР с 24 июня по 14 июля. Сборная Грузии попала в группу вместе с молодежными командами ЮАР, Аргентины и Италии до 20 лет. Свой первый матч команда Ладо Киласония проведет против сборной ЮАР 24 июня (21:00 по тбилисскому времени), 29 июня соперником сборной Грузии станет Аргентина (18:30), а в последнем матче группы борджгалоснеби сыграют с Италией 4 июля (13:00). Состав грузинской сборной выглядит следующим образом:Атака:Оборона: После завершения группового этапа четыре лучшие команды продолжат борьбу за кубок, следующие четыре сыграют за пятое-восьмое места, а третья четверка сыграет за девятое-двенадцатое места. Полуфинальные матчи состоятся 9 июля, а финальные матчи – 14 июля. Команда, занявшая 12 место, будет переведена в Gaisad Alaf . Ее заменит победитель Alaf этого года, который пройдет в Кении с 15 по 30 июля. Сборная Грузии впервые сыграла на молодежном чемпионате мира по регби в 2016 году и заняла 10 место. В 2017 и 2019 годах Грузия также была десятой, а в 2018 году заняла рекордное девятое место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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