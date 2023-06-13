https://sputnik-georgia.ru/20230613/nazvano-samoe-zagryaznennoe-mesto-tbilisi-278519357.html
Названо самое загрязненное место Тбилиси
Названо самое загрязненное место Тбилиси
На некоторых участках загрязнение воздуха вдвое больше установленной нормы, отметил эксперт 13.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-13T14:31+0400
2023-06-13T14:31+0400
2023-06-13T14:31+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
загрязнение воздуха
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Проспект Руставели на сегодня считается местом с самым грязным воздухом в Тбилиси, заявил замглавы Департамента окружающей среды и изменения климата министерства сельского хозяйства и защиты окружающей среды Ноэ Мегрелишвили. Особенно загрязнение воздуха фиксируется в местах интенсивного движения автомобилей. После Руставели местами с самым загрязненным воздухом названы проспекты Меликишвили, Пекина, а также улицы Дадиани и Великомученицы Кетеван. По его словам, в некоторых случаях окись азота (оксид азота) вдвое больше установленной нормы. Мегрелишвили утверждает, что с 2022 года увеличение концентрации однозначно растет, что связано с увеличением количества автомобилей. Специалист отметил, что в прошлом году впервые было зафиксировано превышение нормы качества воздуха в рекреационной зоне – в парке 9 Апреля. По его словам, в плане загрязнения воздуха есть две проблемы – это твердые частицы и окись азота. С 2019 года в Грузии наблюдалась небольшая тенденция снижения концентраций. Это было результатом различных мероприятий, в том числе и техосмотра, улучшения качества топлива и общественного транспорта. Однако с 2022 года вновь наблюдается рост, что прямо связано с ростом количества машин, говорит Мегрелишвили.Грузия ограничивает импорт автомобилей, выпущенных до 2013 года – премьер >>Он коснулся и инициативы правительства, согласно которой с 1 января 2024 года импорт автомашин, выпущенных до 2013 года, ограничат. Данная инициатива улучшит автопарк страны, в результате чего сократится выхлоп вредных веществ, считает экпсерт. По словам Мегрелишвили, с будущего года будет внедрен стандарт Евро-5. Это означает, что автомобили хуже стандарта Евро-5 не смогут попадать в автопарк страны. На сегодняшний день действует стандарт Евро-6. С 1 января 2019 года прохождение технического осмотра обязательно для всех автомобилей. Пассажирский транспорт и такси обязаны проходить техосмотр каждые полгода, грузовые автомобили – ежегодно. Для легковых автомобилей, электромобилей и пикапов периодичность техосмотра зависит от года выпуска. Первый техосмотр автомобиль проходит через 4 года после выпуска, повторный – каждые 2 года. Автомобили, выпущенные 8 и более лет назад, обязаны проходить техосмотр каждый год. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, загрязнение воздуха
грузия, новости, общество, тбилиси, загрязнение воздуха
Названо самое загрязненное место Тбилиси
На некоторых участках загрязнение воздуха вдвое больше установленной нормы, отметил эксперт
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Проспект Руставели на сегодня считается местом с самым грязным воздухом в Тбилиси, заявил замглавы Департамента окружающей среды и изменения климата министерства сельского хозяйства и защиты окружающей среды Ноэ Мегрелишвили.
Особенно загрязнение воздуха фиксируется в местах интенсивного движения автомобилей. После Руставели местами с самым загрязненным воздухом названы проспекты Меликишвили, Пекина, а также улицы Дадиани и Великомученицы Кетеван.
"Хочу обострить внимание именно на окиси азота, поскольку это в прямой связи с выхлопными газами автотранспорта. Самые высокие показатели у нас фиксируются в столице, где каждый день передвигаются машины в большом количестве", – сказал Мегрелишвили на пресс-конференции.
По его словам, в некоторых случаях окись азота (оксид азота) вдвое больше установленной нормы. Мегрелишвили утверждает, что с 2022 года увеличение концентрации однозначно растет, что связано с увеличением количества автомобилей.
Специалист отметил, что в прошлом году впервые было зафиксировано превышение нормы качества воздуха в рекреационной зоне – в парке 9 Апреля. По его словам, в плане загрязнения воздуха есть две проблемы – это твердые частицы и окись азота.
С 2019 года в Грузии наблюдалась небольшая тенденция снижения концентраций. Это было результатом различных мероприятий, в том числе и техосмотра, улучшения качества топлива и общественного транспорта.
Однако с 2022 года вновь наблюдается рост, что прямо связано с ростом количества машин, говорит Мегрелишвили.
Он коснулся и инициативы правительства, согласно которой с 1 января 2024 года импорт автомашин, выпущенных до 2013 года, ограничат. Данная инициатива улучшит автопарк страны, в результате чего сократится выхлоп вредных веществ, считает экпсерт.
По словам Мегрелишвили, с будущего года будет внедрен стандарт Евро-5. Это означает, что автомобили хуже стандарта Евро-5 не смогут попадать в автопарк страны. На сегодняшний день действует стандарт Евро-6.
"Это решение обязательно улучшит положение автопарка и нашего технического положения, поэтапно омолодит его. Конечно, это снизит количество выхлопов вредных веществ", – отметил Мегрелишвили.
С 1 января 2019 года прохождение технического осмотра обязательно для всех автомобилей. Пассажирский транспорт и такси обязаны проходить техосмотр каждые полгода, грузовые автомобили – ежегодно.
Для легковых автомобилей, электромобилей и пикапов периодичность техосмотра зависит от года выпуска. Первый техосмотр автомобиль проходит через 4 года после выпуска, повторный – каждые 2 года.
Автомобили, выпущенные 8 и более лет назад, обязаны проходить техосмотр каждый год.