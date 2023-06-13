Режиссер из Грузии вошла в жюри международного фестиваля анимации в Анси
© Festival international du film d'animation d'AnnecyРежиссер Анна Чубинидзе вошла в жюри международного фестиваля анимации в Анси
© Festival international du film d'animation d'Annecy
Фестиваль во французском городе Анси считается крупнейшим и престижнейшим анимационным смотром в мире
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Грузинский режиссер и иллюстратор Анна Чубинидзе вошла в состав жюри Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси, который проходит в эти дни.
© Festival international du film d'animation d'AnnecyРежиссер Анна Чубинидзе вошла в жюри международного фестиваля анимации в Анси
Режиссер Анна Чубинидзе вошла в жюри международного фестиваля анимации в Анси
© Festival international du film d'animation d'Annecy
Ежегодный фестиваль во французском городе Анси считается крупнейшим и престижнейшим анимационным фестивалем ("анимационные Канны").
Опытные и начинающие мультипликаторы со всего мира собираются на фестивале, чтобы представить свои работы на суд жюри и публики.
© Festival international du film d'animation d'AnnecyРежиссер Анна Чубинидзе вошла в жюри международного фестиваля анимации в Анси
Режиссер Анна Чубинидзе вошла в жюри международного фестиваля анимации в Анси
© Festival international du film d'animation d'Annecy
"Быть в составе жюри крупнейшего анимационного фестиваля – большое удовольствие и честь!", – написала Анна в соцсети.
Анна Чубинидзе – успешный грузинский анимационный режиссер, которая успела достичь многого. Ее работы получали высокие оценки на многих фестивалях мира.
Грузинский иллюстратор Анна Чубинидзе
Мир Анны Чубинидзе в ее работах всегда необычный и выходит за рамки привычной реальности. К примеру, ее фильм "Карманный человечек", ставший призером множества наград, рассказывает историю о маленьком жителе города, проживающем в чемодане.
© courtesy of Anna ChubinidzeРежиссер и иллюстратор Анна Чубинидзе
Режиссер и иллюстратор Анна Чубинидзе
© courtesy of Anna Chubinidze
Сама Анна рисует чуть ли не с трехлетнего возраста, благодаря своей бабушке художнику-самоучке. По словам художницы, именно бабушка стала ее проводником в мир искусства.