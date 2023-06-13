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https://sputnik-georgia.ru/20230613/rezhisser-iz-gruzii-voshla-v-zhyuri-mezhdunarodnogo-festivalya-animatsii-v-ansi-278526295.html
Режиссер из Грузии вошла в жюри международного фестиваля анимации в Анси
Режиссер из Грузии вошла в жюри международного фестиваля анимации в Анси
Фестиваль во французском городе Анси считается крупнейшим и престижнейшим анимационным смотром в мире 13.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-13T19:15+0400
2023-06-13T19:15+0400
анимация
международный фестиваль анимационных фильмов в анси
анна чубинидзе
культура
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Грузинский режиссер и иллюстратор Анна Чубинидзе вошла в состав жюри Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси, который проходит в эти дни. Ежегодный фестиваль во французском городе Анси считается крупнейшим и престижнейшим анимационным фестивалем ("анимационные Канны"). Опытные и начинающие мультипликаторы со всего мира собираются на фестивале, чтобы представить свои работы на суд жюри и публики."Быть в составе жюри крупнейшего анимационного фестиваля – большое удовольствие и честь!", – написала Анна в соцсети. Анна Чубинидзе – успешный грузинский анимационный режиссер, которая успела достичь многого. Ее работы получали высокие оценки на многих фестивалях мира.Мир Анны Чубинидзе в ее работах всегда необычный и выходит за рамки привычной реальности. К примеру, ее фильм "Карманный человечек", ставший призером множества наград, рассказывает историю о маленьком жителе города, проживающем в чемодане.Сама Анна рисует чуть ли не с трехлетнего возраста, благодаря своей бабушке художнику-самоучке. По словам художницы, именно бабушка стала ее проводником в мир искусства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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анимация, международный фестиваль анимационных фильмов в анси, анна чубинидзе, культура, грузия, новости
анимация, международный фестиваль анимационных фильмов в анси, анна чубинидзе, культура, грузия, новости

Режиссер из Грузии вошла в жюри международного фестиваля анимации в Анси

19:15 13.06.2023
© Festival international du film d'animation d'AnnecyРежиссер Анна Чубинидзе вошла в жюри международного фестиваля анимации в Анси
Режиссер Анна Чубинидзе вошла в жюри международного фестиваля анимации в Анси - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2023
© Festival international du film d'animation d'Annecy
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Фестиваль во французском городе Анси считается крупнейшим и престижнейшим анимационным смотром в мире
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Грузинский режиссер и иллюстратор Анна Чубинидзе вошла в состав жюри Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси, который проходит в эти дни.
© Festival international du film d'animation d'AnnecyРежиссер Анна Чубинидзе вошла в жюри международного фестиваля анимации в Анси
Режиссер Анна Чубинидзе вошла в жюри международного фестиваля анимации в Анси - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2023
Режиссер Анна Чубинидзе вошла в жюри международного фестиваля анимации в Анси
© Festival international du film d'animation d'Annecy
Ежегодный фестиваль во французском городе Анси считается крупнейшим и престижнейшим анимационным фестивалем ("анимационные Канны").
Опытные и начинающие мультипликаторы со всего мира собираются на фестивале, чтобы представить свои работы на суд жюри и публики.
© Festival international du film d'animation d'AnnecyРежиссер Анна Чубинидзе вошла в жюри международного фестиваля анимации в Анси
Режиссер Анна Чубинидзе вошла в жюри международного фестиваля анимации в Анси - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2023
Режиссер Анна Чубинидзе вошла в жюри международного фестиваля анимации в Анси
© Festival international du film d'animation d'Annecy
"Быть в составе жюри крупнейшего анимационного фестиваля – большое удовольствие и честь!", – написала Анна в соцсети.
Анна Чубинидзе – успешный грузинский анимационный режиссер, которая успела достичь многого. Ее работы получали высокие оценки на многих фестивалях мира.
© photo: Ana Chubinidze / FBГрузинский иллюстратор Анна Чубинидзе
Грузинский иллюстратор Анна Чубинидзе - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2023
Грузинский иллюстратор Анна Чубинидзе
© photo: Ana Chubinidze / FB
Мир Анны Чубинидзе в ее работах всегда необычный и выходит за рамки привычной реальности. К примеру, ее фильм "Карманный человечек", ставший призером множества наград, рассказывает историю о маленьком жителе города, проживающем в чемодане.
© courtesy of Anna ChubinidzeРежиссер и иллюстратор Анна Чубинидзе
Режиссер и иллюстратор Анна Чубинидзе - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2023
Режиссер и иллюстратор Анна Чубинидзе
© courtesy of Anna Chubinidze
Сама Анна рисует чуть ли не с трехлетнего возраста, благодаря своей бабушке художнику-самоучке. По словам художницы, именно бабушка стала ее проводником в мир искусства.
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