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Россия достигла мирового лидерства в боевой авиации – Мантуров
Россия достигла мирового лидерства в боевой авиации – Мантуров
РФ также значительно преуспела в железнодорожном машиностроении и металлургии, отметил чиновник 13.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-13T14:45+0400
2023-06-13T14:45+0400
2023-06-13T14:45+0400
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денис мантуров
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Российская Федерация на данный момент входит в мировые лидеры по разработке и качеству в боевой авиации и в большинстве продукции оборонно-промышленного комплекса, заявил вице-премьер РФ, глава Минпромторга страны Денис Мантуров. Отвечая на вопрос о достижениях РФ в преддверии ПМЭФ Мантуров сказал в интервью агентству, что страна стала лидером также в производстве атомных ледоколов. А в технологиях – в фотоники и лазеров, которые активно применяются в металлургической промышленности."И буквально недавно Обуховский завод сообщил о том, что зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь" впервые в мире отработал по цели в зоне проведения спецоперации в автоматическом режиме – с использованием искусственного интеллекта без участия человеческого фактора", – добавил он.В России создадут свой дальнемагистральный самолет >>Чиновник отметил, что РФ также значительно преуспела в железнодорожном машиностроении и металлургии. Кроме того, по словам вице-премьера, наиболее впечатляющие результаты работы местной промышленности планируется представить на выставке "Россия", которая пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ.Читайте полный текст интервью >>>Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, денис мантуров
россия, в мире, новости, денис мантуров
Россия достигла мирового лидерства в боевой авиации – Мантуров
РФ также значительно преуспела в железнодорожном машиностроении и металлургии, отметил чиновник
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Российская Федерация на данный момент входит в мировые лидеры по разработке и качеству в боевой авиации и в большинстве продукции оборонно-промышленного комплекса, заявил вице-премьер РФ, глава Минпромторга страны Денис Мантуров.
"Боевая авиация – самолеты и вертолеты – это та сфера, где мы сегодня превосходим конкурентов и по качеству, и по количеству. Как и в целом по большинству направлений продукции ОПК: достаточно упомянуть тот факт, что только наши системы (ЗРК С-500 "Прометей") способны успешно противостоять нашему же уникальному гиперзвуковому оружию", – цитирует его РИА Новости.
Отвечая на вопрос о достижениях РФ в преддверии ПМЭФ Мантуров сказал в интервью агентству, что страна стала лидером также в производстве атомных ледоколов. А в технологиях – в фотоники и лазеров, которые активно применяются в металлургической промышленности.
"И буквально недавно Обуховский завод сообщил о том, что зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь" впервые в мире отработал по цели в зоне проведения спецоперации в автоматическом режиме – с использованием искусственного интеллекта без участия человеческого фактора", – добавил он.
Чиновник отметил, что РФ также значительно преуспела в железнодорожном машиностроении и металлургии.
Кроме того, по словам вице-премьера, наиболее впечатляющие результаты работы местной промышленности планируется представить на выставке "Россия", которая пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ.