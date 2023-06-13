https://sputnik-georgia.ru/20230613/v-rossii-sozdadut-svoy-dalnemagistralnyy-samolet-278507284.html
В России создадут свой дальнемагистральный самолет
В России создадут свой дальнемагистральный самолет
Новинка будет готова к полетам к 2030 году, уточнил вице-премьер 13.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-13T11:05+0400
2023-06-13T11:05+0400
2023-06-13T11:27+0400
новости
денис мантуров
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24605/04/246050433_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ff705f17f68c4fa8f8eb920510f84697.jpg
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Россия ведет разработку собственного дальнемагистрального самолета, его создание запланировано на 2028-2030 годы, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.Совместная разработка самолета продолжится, пояснил Мантуров.Отвечая на вопрос, когда новый лайнер может подняться в воздух, Мантуров уточнил, что речь идет о сроках после 2030 года. "Возможно, в промежутке 2028-2030 годов, но точно не раньше", – добавил он.В России сейчас имеется ближнемагистральный самолет – Sukhoi Superjet 100, а уже в 2024 году российским авиакомпаниям начнутся серийные поставки среднемагистрального отечественного самолета МС-21.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24605/04/246050433_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_acfa07a8eb0c37910f69c98c2c0388a1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, денис мантуров, россия, в мире
новости, денис мантуров, россия, в мире
В России создадут свой дальнемагистральный самолет
11:05 13.06.2023 (обновлено: 11:27 13.06.2023)
Новинка будет готова к полетам к 2030 году, уточнил вице-премьер
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Россия ведет разработку собственного дальнемагистрального самолета, его создание запланировано на 2028-2030 годы, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.
"С нашими партнерами из Китайской народной республики велась работа в части широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. С учетом всех вводных со стороны западных стран, в наш двусторонний проект будут вноситься изменения", – сказал он в интервью РИА Новости.
Совместная разработка самолета продолжится, пояснил Мантуров.
Отвечая на вопрос, когда новый лайнер может подняться в воздух, Мантуров уточнил, что речь идет о сроках после 2030 года.
"Возможно, в промежутке 2028-2030 годов, но точно не раньше", – добавил он.
В России сейчас имеется ближнемагистральный самолет – Sukhoi Superjet 100, а уже в 2024 году российским авиакомпаниям начнутся серийные поставки среднемагистрального отечественного самолета МС-21.