https://sputnik-georgia.ru/20230613/v-rossii-sozdadut-svoy-dalnemagistralnyy-samolet-278507284.html

В России создадут свой дальнемагистральный самолет

В России создадут свой дальнемагистральный самолет

Новинка будет готова к полетам к 2030 году, уточнил вице-премьер 13.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Россия ведет разработку собственного дальнемагистрального самолета, его создание запланировано на 2028-2030 годы, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.Совместная разработка самолета продолжится, пояснил Мантуров.Отвечая на вопрос, когда новый лайнер может подняться в воздух, Мантуров уточнил, что речь идет о сроках после 2030 года. "Возможно, в промежутке 2028-2030 годов, но точно не раньше", – добавил он.В России сейчас имеется ближнемагистральный самолет – Sukhoi Superjet 100, а уже в 2024 году российским авиакомпаниям начнутся серийные поставки среднемагистрального отечественного самолета МС-21.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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