https://sputnik-georgia.ru/20230613/shveytsarskiy-ubs-ofitsialno-zavershil-priobretenie-credit-suisse-278534417.html

Швейцарский UBS официально завершил приобретение Credit Suisse

Швейцарский UBS официально завершил приобретение Credit Suisse

Банк Credit Suisse, цены на акции которого резко упали, приобрели за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов) 13.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-13T18:13+0400

2023-06-13T18:13+0400

2023-06-13T18:13+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Швейцарская финансовая группа UBS официально объявила, что сделка по приобретению банка Credit Suisse завершена, сообщает РИА Новости.UBS Group AG будет управлять двумя отдельными материнскими банками – UBS AG и Credit Suisse AG. Каждое учреждение сохранит свои дочерние компании и филиалы, а также продолжит работать со своими клиентами и контрагентами, отмечено а заявлении.При этом совет директоров и правление группы UBS Group AG будут нести общую ответственность за консолидированную группу. В последующем UBS будет представлять консолидированные финансовые результаты объединенной группы по МСФО в долларах. Доходы за второй квартал 2023 года будут опубликованы 31 августа текущего года. Сделку по Credit Suisse изучит комиссия парламента Швейцарии>>В середине марта цена акций Credit Suisse на бирже всего за сутки упала на четверть. Наблюдатели опасались краха банка в результате череды банкротств на банковском рынке в США.Вскоре Центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк страны UBS покупает попавший в кризис Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).В начале июня 2023 года парламент Швейцарии учредил комиссию по расследованию обстоятельств, которые привели к кризису в крупном банке страны Credit Suisse и его поглощению финансовой группой UBS.Предполагается, что комиссия изучит действия ответственных официальных лиц в отношении Credit Suisse в последние годы, а также расследует обстоятельства, приведшие к экстренному поглощению банка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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