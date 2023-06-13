https://sputnik-georgia.ru/20230613/skolko-avtomobilnykh-katalizatorov-vyvezli-iz-gruzii-za-poslednie-gody-278522347.html

Сколько автомобильных катализаторов вывезли из Грузии за последние годы

Сколько автомобильных катализаторов вывезли из Грузии за последние годы

Темпы вывоза катализаторов из страны огромны, отметил эксперт 13.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-13T15:36+0400

2023-06-13T15:36+0400

2023-06-13T15:36+0400

ираклий гарибашвили

новости

грузия

автомобили

техосмотр автомобилей

загрязнение воздуха

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Экспорт автомобильных катализаторов из Грузии с 2015 года по настоящее время составил 700 тысяч единиц, что является катастрофическим показателем, заявил замглавы департамента окружающей среды и изменения климата министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ноэ Мегрелишвили. Власти Грузии намерены запретить вывоз автомобильных катализаторов, которые уменьшают вредоносные выхлопы в воздух. Инициативу правительства 12 июня озвучил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По его словам, это должно улучшить качество воздуха. Автомобильный катализатор, или каталитический нейтрализатор выхлопных газов – это специальный фильтр, который снижает концентрацию вредных веществ в отработавших газах.Как отметил Мегрелишвили, для борьбы с экспортом катализаторов с апреля 2020 года зарегистрированные автомобили обязаны иметь катализатор. А в стране, по его словам, около полутора миллионов зарегистрированных автомобилей."Это проверяется при техническом осмотре. С другой стороны, отмечу, что это не должен быть одолженный катализатор. Поэтому проверка на дороге очень важна", – сказал Мегрелишвили. Кроме того, Грузия с 2024 года запретит импорт в страну автомобилей, выпущенных до 2013 года. Тем самым страна переходит на стандарты сертификата соответствия, который регулирует нормы содержания вредных веществ в выхлопах транспортных средств – "Евро 5".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ираклий гарибашвили, новости, грузия, автомобили, техосмотр автомобилей, загрязнение воздуха