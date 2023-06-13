https://sputnik-georgia.ru/20230613/ubiystvo-soseda-v-tbilisi--podozrevaemomu-predyavleno-obvinenie-278533644.html
Убийство соседа в Тбилиси – подозреваемому предъявлено обвинение
Убийство соседа в Тбилиси – подозреваемому предъявлено обвинение
По версии следствия, обвиняемый выстрелил из охотничьего ружья и нанес смертельное ранение 49-летнему соседу 13.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-13T18:55+0400
2023-06-13T18:55+0400
2023-06-13T18:55+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение 39-летнему мужчине в умышленном убийстве в Тбилиси, сообщила пресс-служба ведомства. Следствие, проведенное МВД, установило, что 12 июня в поселке Патара Лило в Тбилиси обвиняемый во время ссоры ранил жертву из охотничьего ружья. В результате полученного ранения пострадавший скончался на месте. В тот же день правоохранители задержали обвиняемого. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство" УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Известно, что убитому было 49 лет. Прокуратура Грузии обратится в указанный законом срок в суд с ходатайством о избрании для обвиняемого в качестве меры пресечения тюремное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, тбилиси, генеральная прокуратура грузии
Убийство соседа в Тбилиси – подозреваемому предъявлено обвинение
По версии следствия, обвиняемый выстрелил из охотничьего ружья и нанес смертельное ранение 49-летнему соседу
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik.
Прокуратура Грузии предъявила обвинение 39-летнему мужчине в умышленном убийстве в Тбилиси, сообщила пресс-служба
ведомства.
Следствие, проведенное МВД, установило, что 12 июня в поселке Патара Лило в Тбилиси обвиняемый во время ссоры ранил жертву из охотничьего ружья. В результате полученного ранения пострадавший скончался на месте.
В тот же день правоохранители задержали обвиняемого. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство" УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
Известно, что убитому было 49 лет.
Прокуратура Грузии обратится в указанный законом срок в суд с ходатайством о избрании для обвиняемого в качестве меры пресечения тюремное заключение.