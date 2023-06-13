Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230613/ubiystvo-soseda-v-tbilisi--podozrevaemomu-predyavleno-obvinenie-278533644.html
Убийство соседа в Тбилиси – подозреваемому предъявлено обвинение
Убийство соседа в Тбилиси – подозреваемому предъявлено обвинение
По версии следствия, обвиняемый выстрелил из охотничьего ружья и нанес смертельное ранение 49-летнему соседу 13.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-13T18:55+0400
2023-06-13T18:55+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
генеральная прокуратура грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0f/250613702_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_726633a95d1c73010beeb14215bdcf42.jpg
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение 39-летнему мужчине в умышленном убийстве в Тбилиси, сообщила пресс-служба ведомства. Следствие, проведенное МВД, установило, что 12 июня в поселке Патара Лило в Тбилиси обвиняемый во время ссоры ранил жертву из охотничьего ружья. В результате полученного ранения пострадавший скончался на месте. В тот же день правоохранители задержали обвиняемого. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство" УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Известно, что убитому было 49 лет. Прокуратура Грузии обратится в указанный законом срок в суд с ходатайством о избрании для обвиняемого в качестве меры пресечения тюремное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0f/250613702_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_be3e781efc49e8a8b568a7471c874f45.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, происшествия, тбилиси, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, тбилиси, генеральная прокуратура грузии

Убийство соседа в Тбилиси – подозреваемому предъявлено обвинение

18:55 13.06.2023
© photo: Sputnik / Ramil SitdikovЗадержание преступника - наручники надевают на руки
Задержание преступника - наручники надевают на руки - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2023
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Подписаться на
НовостиTelegram
По версии следствия, обвиняемый выстрелил из охотничьего ружья и нанес смертельное ранение 49-летнему соседу
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение 39-летнему мужчине в умышленном убийстве в Тбилиси, сообщила пресс-служба ведомства.
Следствие, проведенное МВД, установило, что 12 июня в поселке Патара Лило в Тбилиси обвиняемый во время ссоры ранил жертву из охотничьего ружья. В результате полученного ранения пострадавший скончался на месте.
В тот же день правоохранители задержали обвиняемого. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство" УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
Известно, что убитому было 49 лет.
Прокуратура Грузии обратится в указанный законом срок в суд с ходатайством о избрании для обвиняемого в качестве меры пресечения тюремное заключение.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0