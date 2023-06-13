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Восемь лет после смертоносного наводнения в Тбилиси: спасатели почтили память жертв
Восемь лет после смертоносного наводнения в Тбилиси: спасатели почтили память жертв
Пожарные-спасатели вспомнили героически погибшего спасателя Зураба Музашвили 13.06.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями Грузии почтили память людей, погибших в результате разрушительного наводнения в Тбилиси в 2015 году, говорится в сообщении на странице департамента в соцсети. Пожарные-спасатели принесли цветы к мемориалу жертв наводнения и еще раз вспомнили героически погибшего спасателя Зураба Музашвили, который во время спасательной операции ценою своей жизни спас шестерых человек, а сам не смог выбраться в безопасное место. Тело Зураба нашли на третий день после наводнения на территории парка Мзиури. Ему было 37 лет. Одна из улиц в Тбилиси теперь носит его имя. Служба управления чрезвычайными ситуациями была главным ведомством, реагирующим на вызовы во время наводнения в Тбилиси. Сотрудники службы в течение всей ночи активно работали в эпицентре стихии. Трагические события произошли в ночь с 13 на 14 июня 2015 года. Уровень воды в реке Вере поднялся из-за обвала, который произошел на дороге Цхнети-Бетания. На некоторое время реку Вере перекрыло и она вышла из берегов.Были затоплены дворы и первые этажи домов – 200 семей остались без крова, были повреждены участки дороги и другие объекты инфраструктуры. Наводнение унесло жизни 21 человека, а двое до сих пор числятся в списке без вести пропавших. Спасатели-пожарные в течение нескольких недель активно были включены в ликвидационные работы стихии, а также поисковые и восстановительные работы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, происшествия, тбилиси, разрушительное наводнение в тбилиси, наводнение
новости, грузия, происшествия, тбилиси, разрушительное наводнение в тбилиси, наводнение

Восемь лет после смертоносного наводнения в Тбилиси: спасатели почтили память жертв

11:26 13.06.2023 (обновлено: 12:26 13.06.2023)
© Emergency Management Service of GeorgiaВосемь лет после тбилисского наводнения - грузинские спасатели почтили память жертв
Восемь лет после тбилисского наводнения - грузинские спасатели почтили память жертв - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2023
© Emergency Management Service of Georgia
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Пожарные-спасатели вспомнили героически погибшего спасателя Зураба Музашвили
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями Грузии почтили память людей, погибших в результате разрушительного наводнения в Тбилиси в 2015 году, говорится в сообщении на странице департамента в соцсети.
Пожарные-спасатели принесли цветы к мемориалу жертв наводнения и еще раз вспомнили героически погибшего спасателя Зураба Музашвили, который во время спасательной операции ценою своей жизни спас шестерых человек, а сам не смог выбраться в безопасное место.
© Emergency Management Service of GeorgiaВосемь лет после тбилисского наводнения - грузинские спасатели почтили память жертв
Восемь лет после тбилисского наводнения - грузинские спасатели почтили память жертв - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2023
Восемь лет после тбилисского наводнения - грузинские спасатели почтили память жертв
© Emergency Management Service of Georgia
Тело Зураба нашли на третий день после наводнения на территории парка Мзиури. Ему было 37 лет. Одна из улиц в Тбилиси теперь носит его имя.
Служба управления чрезвычайными ситуациями была главным ведомством, реагирующим на вызовы во время наводнения в Тбилиси. Сотрудники службы в течение всей ночи активно работали в эпицентре стихии.
© Emergency Management Service of GeorgiaВосемь лет после тбилисского наводнения - грузинские спасатели почтили память жертв
Восемь лет после тбилисского наводнения - грузинские спасатели почтили память жертв - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2023
Восемь лет после тбилисского наводнения - грузинские спасатели почтили память жертв
© Emergency Management Service of Georgia
Трагические события произошли в ночь с 13 на 14 июня 2015 года. Уровень воды в реке Вере поднялся из-за обвала, который произошел на дороге Цхнети-Бетания. На некоторое время реку Вере перекрыло и она вышла из берегов.
Были затоплены дворы и первые этажи домов – 200 семей остались без крова, были повреждены участки дороги и другие объекты инфраструктуры. Наводнение унесло жизни 21 человека, а двое до сих пор числятся в списке без вести пропавших.
Спасатели-пожарные в течение нескольких недель активно были включены в ликвидационные работы стихии, а также поисковые и восстановительные работы.
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