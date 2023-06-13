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Звезда фильма "Однажды в Америке" погиб в США
Звезда фильма "Однажды в Америке" погиб в США
Внедорожник врезался в мотоцикл актера 13.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-13T12:07+0400
2023-06-13T12:07+0400
2023-06-13T12:07+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Автокатастрофа унесла жизнь американского актера Трита Уильямса, известного по ролям в сериале "Любовь вдовца" и фильме "Волосы".Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times, внедорожник врезался в мотоцикл актера в Дорсете, штат Вирджиния.Уильямсу был 71 год. За почти полувековую актерскую карьеру он снялся во множестве фильмов, включая ленты "Однажды в Америке", "Волосы", "Марафонец" и сериал "Любовь вдовца".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, грузия, тбилиси
новости, в мире, грузия, тбилиси
Звезда фильма "Однажды в Америке" погиб в США
Внедорожник врезался в мотоцикл актера
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Автокатастрофа унесла жизнь американского актера Трита Уильямса, известного по ролям в сериале "Любовь вдовца" и фильме "Волосы".
Как сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету New York Times, внедорожник врезался в мотоцикл актера в Дорсете, штат Вирджиния.
Уильямсу был 71 год. За почти полувековую актерскую карьеру он снялся во множестве фильмов, включая ленты "Однажды в Америке", "Волосы", "Марафонец" и сериал "Любовь вдовца".