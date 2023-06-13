https://sputnik-georgia.ru/20230613/zvezda-filma-odnazhdy-v-amerike-pogib-v-ssha-278509018.html

Звезда фильма "Однажды в Америке" погиб в США

Звезда фильма "Однажды в Америке" погиб в США

Внедорожник врезался в мотоцикл актера 13.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-13T12:07+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Автокатастрофа унесла жизнь американского актера Трита Уильямса, известного по ролям в сериале "Любовь вдовца" и фильме "Волосы".Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times, внедорожник врезался в мотоцикл актера в Дорсете, штат Вирджиния.Уильямсу был 71 год. За почти полувековую актерскую карьеру он снялся во множестве фильмов, включая ленты "Однажды в Америке", "Волосы", "Марафонец" и сериал "Любовь вдовца".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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