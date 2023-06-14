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Лукашенко заявил о скором завершении конфликта на Украине

Лукашенко заявил о скором завершении конфликта на Украине

При этом политик добавил, что Беларусь вступит в конфликт на Украине, если против страны будет применена агрессия 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T17:20+0400

2023-06-14T17:20+0400

2023-06-14T17:20+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Конфликт на Украине скоро закончится, к этому есть большие предпосылки, заявил в среду президент Беларуси Александр Лукашенко.При этом политик добавил, что Беларусь вступит в конфликт на Украине, если против страны будет применена агрессия."Мы сильно вступим, если против нас будет совершена агрессия. У нас достаточно уже сейчас мощи для того, чтобы ответить… Я же не позволю то, что мы создавали здесь, корячились, четверть века вместе с белорусским народом создавали это независимое государство, что я так отдам их, десять миллионов, на растерзание. А россиян сколько здесь? Еще миллиона три постоянно. Вот тринадцать миллионов, я за них отвечаю", – заявил Лукашенко.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, украина, тбилиси, беларусь, александр лукашенко, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022