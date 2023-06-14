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https://sputnik-georgia.ru/20230614/novaya-letnyaya-sportivnaya-programma-dlya-molodezhi-startuet-v-stolitse-gruzii-278567745.html
Новая летняя спортивная программа для молодежи стартует в столице Грузии
Новая летняя спортивная программа для молодежи стартует в столице Грузии
Спортивные программы будут доступны для жителей Тбилиси в течении месяца 14.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-14T13:48+0400
2023-06-14T13:48+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 15 июня начинает регистрацию на бесплатные летние спортивные программы, рассчитанные на молодежь с 18 до 29 лет, рассказал мэр Тбилиси Каха Каладзе.Программа должна охватить до 5 тысяч людей, проживающих в Тбилиси. Участников обеспечат транспортом, питанием, снаряжением и услугами квалифицированных инструкторов. Регистрация завершится 25 июня. В рамках Летней программы 2023 года запланированы такие мероприятия, как картинг, мини-гольф, тир в окрестностях озера Лиси, муниципальный бассейн, теннисные корты в парке Ваке, рафтинг в Пасанаури, походы по окрестностям Тбилиси. Будут проведены четыре двухдневных и восемь однодневных полевых походных сборов. Программы будут доступны в течении месяца. По словам мэра, подробная информация будет размещена на сайте мэрии Тбилиси. Ранее в апреле мэрия Тбилиси приступила к реализации пилотной программы спортивной медицины и диагностики для подростков. Проект был разработан совместно с Ассоциацией спортивной медицины Грузии. В рамках программы до 500 подростков, пользующихся услугами Глдани-Надзаладевского и Исани-Самгорского спортивного центра, с 26 апреля по 5 июня могли пройти медицинское обследование.На основании комплексного медицинского обследования им выдавались рекомендации о целесообразности занятий спортом и дальнейшем наблюдении за состоянием здоровья. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество, здоровье, спорт, молодежь
каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество, здоровье, спорт, молодежь

Новая летняя спортивная программа для молодежи стартует в столице Грузии

13:48 14.06.2023
© IRF Euro Rafting Championships / Российская команда на чемпионате Европы по рафтингу в Боржомском ущелье
Российская команда на чемпионате Европы по рафтингу в Боржомском ущелье - Sputnik Грузия, 1920, 14.06.2023
© IRF Euro Rafting Championships /
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Спортивные программы будут доступны для жителей Тбилиси в течении месяца
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 15 июня начинает регистрацию на бесплатные летние спортивные программы, рассчитанные на молодежь с 18 до 29 лет, рассказал мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Программа должна охватить до 5 тысяч людей, проживающих в Тбилиси. Участников обеспечат транспортом, питанием, снаряжением и услугами квалифицированных инструкторов. Регистрация завершится 25 июня.

"Пропаганда здорового образа жизни и его внедрение является одним из приоритетов, исходя из моей прошлой жизни. Не всем нужно становиться профессиональными спортсменами, но важно вести здоровый образ жизни. Мы всегда будем поддерживать это направление", – сказал Каладзе.

В рамках Летней программы 2023 года запланированы такие мероприятия, как картинг, мини-гольф, тир в окрестностях озера Лиси, муниципальный бассейн, теннисные корты в парке Ваке, рафтинг в Пасанаури, походы по окрестностям Тбилиси.
Будут проведены четыре двухдневных и восемь однодневных полевых походных сборов. Программы будут доступны в течении месяца. По словам мэра, подробная информация будет размещена на сайте мэрии Тбилиси.
Ранее в апреле мэрия Тбилиси приступила к реализации пилотной программы спортивной медицины и диагностики для подростков. Проект был разработан совместно с Ассоциацией спортивной медицины Грузии.
В рамках программы до 500 подростков, пользующихся услугами Глдани-Надзаладевского и Исани-Самгорского спортивного центра, с 26 апреля по 5 июня могли пройти медицинское обследование.
На основании комплексного медицинского обследования им выдавались рекомендации о целесообразности занятий спортом и дальнейшем наблюдении за состоянием здоровья.
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