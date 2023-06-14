https://sputnik-georgia.ru/20230614/parlamentarii-gruzii-ratifitsirovali-soglashenie-ob-oboronnom-sotrudnichestve-s-azerbaydzhanom-278549932.html

Грузия ратифицировала соглашение с Азербайджаном о сотрудничестве в сфере обороны

Грузия ратифицировала соглашение с Азербайджаном о сотрудничестве в сфере обороны

Cотрудничество между оборонными ведомствами двух стран включает военное образование, учения, логистику и военную медицину 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T12:08+0400

2023-06-14T12:08+0400

2023-06-14T12:38+0400

джуаншер бурчуладзе

закир гасанов

политика

грузия

азербайджан

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Парламент Грузии поддержал представленное на ратификацию соглашение "О сотрудничестве между правительством Грузии и правительством Азербайджанской Республики в сфере обороны" 80 голосами за. Обновленное соглашение между правительствами Грузии и Азербайджана о сотрудничестве в сфере обороны подписали в апреле глава оборонного ведомства Грузии Джуаншер Бурчуладзе и его азербайджанский коллега генерал-полковник Закир Гасанов. Cотрудничество между оборонными ведомствами двух стран включает военное образование, учения, логистику, военную медицину, военное законодательство, сотрудничество в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира", кибербезопасность. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и тесно сотрудничают по разным направлениям, в том числе в военной сфере. Военнослужащие сил специальных операций Грузии, Турции и Азербайджана провели в октябре 2022 года совместные полевые тактические учения "Кавказский орел - 2022".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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джуаншер бурчуладзе, закир гасанов, политика, грузия, азербайджан