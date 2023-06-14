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Правительство Грузии должно помочь населению избавиться от старых авто – экс-депутат
Правительство Грузии должно помочь населению избавиться от старых авто – экс-депутат
Правительство Грузии вводит ограничения на импорт в страну автомобилей не соответствующих стандарту Евро-5 14.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-14T07:32+0400
2023-06-14T07:32+0400
2023-06-14T07:53+0400
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роман какулия
автомобили
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Желательно, чтобы правительство Грузии реализовало т. н. программу выкупа или замещения старых автомобилей, чтобы их владельцы не понесли ущерб после запрета на их импорт, заявил бывший депутат парламента Грузии Роман Какулия. Для решения вопроса загрязнения воздуха в Грузии с 1 января 2024 года правительство вводит запрет на импорт легковых автомобилей, выпущенных до 2013 года. В случае с автобусами и грузовыми машинами, ограничение предположительно вступит в силу с 1 января 2025 года. Тем не менее, решение правительства экс-депутат приветствует, однако считает, что со временем актуализируется и вопрос оставшихся здесь старых автомобилей. "Потому что обязательно нужно будет ужесточить техосмотр, и мы получим машины, которые люди не будут знать куда их деть", - заявил Какулия. Грузия ограничивает импорт автомобилей, выпущенных до 2013 года – премьер >>Правительство Грузии вводит ограничения на импорт в страну автомобилей не соответствующих стандарту Евро-5, а это означает, что в страну запретят завозить автомобили, выпущенные до 2013 года. Евро-5 – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, роман какулия, автомобили, раритетные автомобили
грузия, новости, общество, роман какулия, автомобили, раритетные автомобили
Правительство Грузии должно помочь населению избавиться от старых авто – экс-депутат
07:32 14.06.2023 (обновлено: 07:53 14.06.2023)
Правительство Грузии вводит ограничения на импорт в страну автомобилей не соответствующих стандарту Евро-5
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Желательно, чтобы правительство Грузии реализовало т. н. программу выкупа или замещения старых автомобилей, чтобы их владельцы не понесли ущерб после запрета на их импорт, заявил бывший депутат парламента Грузии Роман Какулия.
Для решения вопроса загрязнения воздуха в Грузии с 1 января 2024 года правительство вводит запрет на импорт легковых автомобилей, выпущенных до 2013 года. В случае с автобусами и грузовыми машинами, ограничение предположительно вступит в силу с 1 января 2025 года.
"Будет хорошо, если правительство запустит программу по их выкупу... чтобы хоть как-то помочь тем людям, у которых останутся старые машины. Программу замещения тоже можно сделать", — считает Какулия в эфире Медиаплатформы BMG.
Тем не менее, решение правительства экс-депутат приветствует, однако считает, что со временем актуализируется и вопрос оставшихся здесь старых автомобилей.
"Потому что обязательно нужно будет ужесточить техосмотр, и мы получим машины, которые люди не будут знать куда их деть", - заявил Какулия.
Правительство Грузии вводит ограничения на импорт в страну автомобилей не соответствующих стандарту Евро-5, а это означает, что в страну запретят завозить автомобили, выпущенные до 2013 года.
Евро-5 – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.