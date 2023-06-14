https://sputnik-georgia.ru/20230614/premer-ministry-gruzii-i-belgii-obsudili-globalnye-vyzovy-v-bryussele-278575988.html

Премьеры Грузии и Бельгии обсудили глобальные вызовы

Премьеры Грузии и Бельгии обсудили глобальные вызовы

Особый акцент был сделан на историческом решении признать европейскую перспективу Грузии 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T14:46+0400

2023-06-14T14:46+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Региональные и глобальные вызовы, а также двусторонние отношения между Грузией и Бельгией и поддержку европейских устремлений Грузии обсудил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на встрече со своим бельгийским коллегой Александером Де Кроо. По информации пресс-службы администрации правительства, встреча премьер-министров двух стран прошла как тет-а-тет, так и в расширенном формате. На встрече внимание было заострено на тесных партнерских отношениях между Грузией и Бельгией в двустороннем и многостороннем форматах. "Состоялся очень хороший разговор с премьер-министром Королевства Бельгия Александером де Кроо. Мы обсудили региональные и глобальные вызовы, двусторонние отношения и поддержку европейских устремлений Грузии", - написал Гарибашвили в соцесети Твиттер по итогам встречи. Кроме того, стороны обсудили возможности углубления сотрудничества двух стран в различных сферах, в том числе в торгово-экономическом, инвестиционном, туристическом, образовательном, научном и культурном направлении. Особый акцент на встрече был сделан на историческом решении признать европейскую перспективу Грузии. Было отмечено, что Грузия практически выполнила 12 рекомендаций Еврокомиссии. "На этом фоне Ираклий Гарибашвили подчеркнул критическую важность предоставления Грузии статуса кандидата в конце года как в контексте европейского будущего Грузии, так и в геополитическом. По словам премьер-министра, Грузия заслуживает статуса кандидата, что поможет снизить поляризацию в стране", - говорится в сообщении пресс-службы. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Визит премьер-министра Грузии в Бельгию проводится параллельно с презентацией программы международного фестиваля искусств "Европалия - Грузия". В этом году фестиваль полностью посвящен Грузии, что создает уникальную возможность представить европейскую историю, самобытность и культуру Грузии в политическом центре Европы. "По словам Ираклия Гарибашвили, у "Европалия - Грузия" есть особая нагрузка на том фоне, когда в конце года страна ждет присвоения статуса кандидата", - отмечено в сообщении. После встречи премьер-министров был подписан меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между министерством иностранных дел Грузии и Федеральной государственной службой (ФГС) иностранных дел, международной торговли и развития Бельгии. Грузия и Бельгия установили дипломатические отношения в 1992 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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