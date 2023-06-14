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Реформы и прозрачность нужны Грузии как никогда – глава Евросовета
Реформы и прозрачность нужны Грузии как никогда – глава Евросовета
Еврокомиссия в конце года примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС 14.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-14T19:41+0400
2023-06-14T19:41+0400
2023-06-14T19:54+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Системные реформы и прозрачность сейчас нужны Грузии как никогда, чтобы наметить новую траекторию для страны, написал президент Евросовета Шарль Мишель в Твиттере после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Встреча главы грузинского правительства с президентом Евросовета состоялась в рамках визита в Брюссель. Шарль Мишель принял Гарибашвили за рабочим обедом. Главной темой рассмотрения были процесс вступления Грузии в ЕС и прогресс, достигнутый страной в плане выполнения условий для предоставления статуса кандидата.Глава грузинского правительства поблагодарил Шарля Мишеля за его личную поддержку европейского будущего Грузии. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Реформы и прозрачность нужны Грузии как никогда – глава Евросовета
19:41 14.06.2023 (обновлено: 19:54 14.06.2023)
Еврокомиссия в конце года примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Системные реформы и прозрачность сейчас нужны Грузии как никогда, чтобы наметить новую траекторию для страны, написал президент Евросовета Шарль Мишель в Твиттере после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Встреча главы грузинского правительства с президентом Евросовета состоялась в рамках визита в Брюссель. Шарль Мишель принял Гарибашвили за рабочим обедом. Главной темой рассмотрения были процесс вступления Грузии в ЕС и прогресс, достигнутый страной в плане выполнения условий для предоставления статуса кандидата.
"С возращением в Брюссель, премьер-министр. С исторической европейской перспективой у вас есть возможность наметить новую траекторию для Грузии на несколько поколений вперед. Системные реформы, инклюзивность и прозрачность сейчас нужны как никогда. Для народа Грузии", – написал Мишель в Twitter.
Глава грузинского правительства поблагодарил Шарля Мишеля за его личную поддержку европейского будущего Грузии.
"Рад встретиться с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Мы подчеркнули, что стремление Грузии к ЕС никогда не было таким решительным, как сейчас, и мы надеемся, что Евросовет примет еще одно историческое решение и предоставит Грузии статус кандидата в ЕС", – написал Гарибашвили в Twitter.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.