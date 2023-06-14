https://sputnik-georgia.ru/20230614/reformy-i-prozrachnost-nuzhny-gruzii-kak-nikogda---glava-evrosoveta-278588684.html

Реформы и прозрачность нужны Грузии как никогда – глава Евросовета

Реформы и прозрачность нужны Грузии как никогда – глава Евросовета

Еврокомиссия в конце года примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T19:41+0400

2023-06-14T19:41+0400

2023-06-14T19:54+0400

грузия

новости

политика

брюссель

ираклий гарибашвили

еврокомиссия

грузия - ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0e/278588273_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_65d61e2da7f8f23c3009457b3f68747a.jpg

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Системные реформы и прозрачность сейчас нужны Грузии как никогда, чтобы наметить новую траекторию для страны, написал президент Евросовета Шарль Мишель в Твиттере после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Встреча главы грузинского правительства с президентом Евросовета состоялась в рамках визита в Брюссель. Шарль Мишель принял Гарибашвили за рабочим обедом. Главной темой рассмотрения были процесс вступления Грузии в ЕС и прогресс, достигнутый страной в плане выполнения условий для предоставления статуса кандидата.Глава грузинского правительства поблагодарил Шарля Мишеля за его личную поддержку европейского будущего Грузии. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, брюссель, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузия - ес