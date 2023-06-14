https://sputnik-georgia.ru/20230614/registratsiya-v-detskie-sady-tbilisi-budet-prokhodit-po-novomu--278572256.html
Регистрация в детские сады Тбилиси будет проходить по-новому
Регистрация в детские сады Тбилиси будет проходить по-новому
В этапы регистрации воспитанников добавится еще одна приоритетная группа 14.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-14T15:46+0400
2023-06-14T15:46+0400
2023-06-14T16:33+0400
тбилиси
каха каладзе
новости
общество
грузия
детский сад
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Регистрация воспитанников в детские сады Тбилиси в 2023-2024 учебно-воспитательном году будет проходить по-новому — не в два, а в три этапа, заявил мэр Каха Каладзе. К процессу регистрации, которая разделена на приоритетные социальные группы, добавилась еще одна категория – дети сотрудников детсадов.До сих пор регистрация проходила в два этапа. Во время первого регистрацию могли пройти: А на втором, последнем, этапе обычно проходила всеобщая регистрация. Теперь же с нового учебного года на I этапе будут зарегистрированы дети, представляющие приоритетные социальные группы (включая категорию "дети сотрудников детсадов"), на II – дети, зарегистрированные на территории муниципалитета Тбилиси, на III – всеобщая регистрация.При этом регистрация по прежнему будет проходить в онлайн-режиме на сайте www.kids.org.ge. С данными новшествами мэрия обратилась в Сакребуло (городское собрание) и, в случае утверждения, в июле начнется процесс регистрации, отметил Каладзе. Впервые после пандемии коронавируса в Тбилиси заработают летние детские сады >>Мэр также отметил, что столичный муниципалитет продолжает строительство детских садов, соответствующих современным стандартам. И в сентябре Тбилиси пополнится тремя новыми детсадами. В целом, на данном этапе идет строительство 10 новых садов и капитальное обновление двух. В Тбилиси функционирует 180 государственных детских садов. Каждый год в них зачисляют около 62 тысяч детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, каха каладзе, новости, общество, грузия, детский сад
тбилиси, каха каладзе, новости, общество, грузия, детский сад
Регистрация в детские сады Тбилиси будет проходить по-новому
15:46 14.06.2023 (обновлено: 16:33 14.06.2023)
В этапы регистрации воспитанников добавится еще одна приоритетная группа
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Регистрация воспитанников в детские сады Тбилиси в 2023-2024 учебно-воспитательном году будет проходить по-новому — не в два, а в три этапа, заявил мэр Каха Каладзе.
К процессу регистрации, которая разделена на приоритетные социальные группы, добавилась еще одна категория – дети сотрудников детсадов.
"Эти люди также нуждаются в поддержке и создании условий во время полноценного выполнения своих обязанностей, как и представители любой другой профессии", – сказал Каладзе на заседании столичного муниципалитета.
До сих пор регистрация проходила в два этапа. Во время первого регистрацию могли пройти:
дети из социально незащищенных семей (до ста тысяч баллов);
воспитанники детских домов филиалов госагентства опеки;
дети со специальными образовательными потребностями;
дети, чьи брат или сестра уже ходят в садик;
дети лиц со статусом одинокого или многодетного родителя (более четырех детей);
А на втором, последнем, этапе обычно проходила всеобщая регистрация.
Теперь же с нового учебного года на I этапе будут зарегистрированы дети, представляющие приоритетные социальные группы (включая категорию "дети сотрудников детсадов"), на II – дети, зарегистрированные на территории муниципалитета Тбилиси, на III – всеобщая регистрация.
При этом регистрация по прежнему будет проходить в онлайн-режиме на сайте www.kids.org.ge.
С данными новшествами мэрия обратилась в Сакребуло (городское собрание) и, в случае утверждения, в июле начнется процесс регистрации, отметил Каладзе.
Мэр также отметил, что столичный муниципалитет продолжает строительство детских садов, соответствующих современным стандартам. И в сентябре Тбилиси пополнится тремя новыми детсадами. В целом, на данном этапе идет строительство 10 новых садов и капитальное обновление двух.
В Тбилиси функционирует 180 государственных детских садов. Каждый год в них зачисляют около 62 тысяч детей.