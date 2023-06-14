https://sputnik-georgia.ru/20230614/registratsiya-v-detskie-sady-tbilisi-budet-prokhodit-po-novomu--278572256.html

Регистрация в детские сады Тбилиси будет проходить по-новому

Регистрация в детские сады Тбилиси будет проходить по-новому

В этапы регистрации воспитанников добавится еще одна приоритетная группа 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T15:46+0400

2023-06-14T15:46+0400

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тбилиси

каха каладзе

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грузия

детский сад

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Регистрация воспитанников в детские сады Тбилиси в 2023-2024 учебно-воспитательном году будет проходить по-новому — не в два, а в три этапа, заявил мэр Каха Каладзе. К процессу регистрации, которая разделена на приоритетные социальные группы, добавилась еще одна категория – дети сотрудников детсадов.До сих пор регистрация проходила в два этапа. Во время первого регистрацию могли пройти: А на втором, последнем, этапе обычно проходила всеобщая регистрация. Теперь же с нового учебного года на I этапе будут зарегистрированы дети, представляющие приоритетные социальные группы (включая категорию "дети сотрудников детсадов"), на II – дети, зарегистрированные на территории муниципалитета Тбилиси, на III – ​​всеобщая регистрация.При этом регистрация по прежнему будет проходить в онлайн-режиме на сайте www.kids.org.ge. С данными новшествами мэрия обратилась в Сакребуло (городское собрание) и, в случае утверждения, в июле начнется процесс регистрации, отметил Каладзе. Впервые после пандемии коронавируса в Тбилиси заработают летние детские сады >>Мэр также отметил, что столичный муниципалитет продолжает строительство детских садов, соответствующих современным стандартам. И в сентябре Тбилиси пополнится тремя новыми детсадами. В целом, на данном этапе идет строительство 10 новых садов и капитальное обновление двух. В Тбилиси функционирует 180 государственных детских садов. Каждый год в них зачисляют около 62 тысяч детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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