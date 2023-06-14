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Впервые после пандемии коронавируса в Тбилиси заработают летние детские сады
Впервые после пандемии коронавируса в Тбилиси заработают летние детские сады
В июле этого года 45 детских садов обслужат около 17 тысяч воспитанников 14.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-14T13:29+0400
2023-06-14T13:29+0400
2023-06-14T13:29+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Регистрация в летние детские сады Тбилиси начнется 20 июня и продлится до 30 июня, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе. Работа детских летних садов была приостановлена в 2020 году в связи с началом пандемии коронавируса и с тех пор не возобновлялась. Летние детские сады в Тбилиси будут работать в течение всего июля. Каладзе отметил, что мэрия Тбилиси учла требование родителей об открытии летних детских садиков. По его словам, многие семьи в июле не могут взять отпуск и выехать из города, следовательно, им нужна помощь детских садов. Регистрация пройдет в онлайн-режиме на сайте kids.org.ge. В Тбилиси функционирует 180 государственных детских садов. Каждый год в них зачисляют около 62 тысяч детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество
грузия, новости, общество
Впервые после пандемии коронавируса в Тбилиси заработают летние детские сады
В июле этого года 45 детских садов обслужат около 17 тысяч воспитанников
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Регистрация в летние детские сады Тбилиси начнется 20 июня и продлится до 30 июня, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе.
Работа детских летних садов была приостановлена в 2020 году в связи с началом пандемии коронавируса и с тех пор не возобновлялась. Летние детские сады в Тбилиси будут работать в течение всего июля.
"Вы знаете, что в период пандемии летние детские сады были закрыты исходя из проблем и вызовов, которые тогда были. В июле этого года 45 детских садов обслужат около 17 тысяч воспитанников", – заявил Каладзе.
Каладзе отметил, что мэрия Тбилиси учла требование родителей об открытии летних детских садиков. По его словам, многие семьи в июле не могут взять отпуск и выехать из города, следовательно, им нужна помощь детских садов.
Регистрация пройдет в онлайн-режиме на сайте kids.org.ge
.
В Тбилиси функционирует 180 государственных детских садов. Каждый год в них зачисляют около 62 тысяч детей.