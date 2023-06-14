https://sputnik-georgia.ru/20230614/smert-shkolnitsy-v-batumi--prokuratura-predyavila-obvinenie-278585483.html

Смерть школьницы в Батуми – прокуратура предъявила обвинение

Смерть школьницы в Батуми – прокуратура предъявила обвинение

В случае обвинительного приговора мужчине грозит от семи до девяти лет тюрьмы 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T18:40+0400

2023-06-14T18:40+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в половой связи с несовершеннолетней и доведении до самоубийства мужчине, задержанному по делу о гибели 15-летней школьницы в Батуми. Трагедия произошла 11 июня. По данным СМИ, 15-летняя жительница Батуми скончалась после падения с 15-го этажа жилого дома. Пострадавшую с многочисленными повреждениями госпитализировали, но врачам не удалось ее спасти. Проведенное МВД расследование установило, что обвиняемый систематически вступал в половую связь с несовершеннолетней, систематически унижал ее и оскорблял словесно. Полиция задержала подозреваемого 13 июня. Позже прокуратура предъявила ему обвинения по статьям УК Грузии: "Доведение до самоубийства по гендерному признаку" и "Проникновение сексуального характера в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста". В случае обвинительного приговора ему грозит от семи до девяти лет тюрьмы. Прокуратура намерена обратиться в Батумский городской суд с ходатайством о помещении обвиняемого под арест на время следствия. Расследование уголовного дела продолжается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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