https://sputnik-georgia.ru/20230614/smertonosnoe-dtp-v-batumi--mashina-sbila-dvukh-peshekhodov--278547297.html

Смертоносное ДТП в Батуми – машина сбила двух пешеходов

Смертоносное ДТП в Батуми – машина сбила двух пешеходов

Второй пострадавший находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T10:23+0400

2023-06-14T10:23+0400

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происшествия

грузия

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батуми

аджарское телевидение

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Мужчина средних лет скончался в Батуми в результате дорожно-транспортного происшествия.Как сообщает Аджарское телевидение, авария произошла накануне ночью. Легковой автомобиль сбил двух пешеходов. Бригада скорой медицинской помощи доставила их в клинику. Одного из них врачам не удалось спасти, второй находится в тяжелом состоянии. Врачи оценивают его состояние как критическое. Водитель автомобиля задержан, а машина переведена на экспертизу. Начато следствие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

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происшествия, грузия, новости, батуми, аджарское телевидение