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Смертоносное ДТП в Батуми – машина сбила двух пешеходов
Смертоносное ДТП в Батуми – машина сбила двух пешеходов
Второй пострадавший находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь 14.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-14T10:23+0400
2023-06-14T10:23+0400
2023-06-14T11:44+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Мужчина средних лет скончался в Батуми в результате дорожно-транспортного происшествия.Как сообщает Аджарское телевидение, авария произошла накануне ночью. Легковой автомобиль сбил двух пешеходов. Бригада скорой медицинской помощи доставила их в клинику. Одного из них врачам не удалось спасти, второй находится в тяжелом состоянии. Врачи оценивают его состояние как критическое. Водитель автомобиля задержан, а машина переведена на экспертизу. Начато следствие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, батуми, аджарское телевидение
происшествия, грузия, новости, батуми, аджарское телевидение
Смертоносное ДТП в Батуми – машина сбила двух пешеходов
10:23 14.06.2023 (обновлено: 11:44 14.06.2023)
Второй пострадавший находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Мужчина средних лет скончался в Батуми в результате дорожно-транспортного происшествия.
Как сообщает Аджарское телевидение,
авария произошла накануне ночью. Легковой автомобиль сбил двух пешеходов. Бригада скорой медицинской помощи доставила их в клинику. Одного из них врачам не удалось спасти, второй находится в тяжелом состоянии. Врачи оценивают его состояние как критическое.
Водитель автомобиля задержан, а машина переведена на экспертизу. Начато следствие.