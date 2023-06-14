https://sputnik-georgia.ru/20230614/sotni-grazhdan-postradali-ot-turisticheskoy-kompanii-v-gruzii---smi-278589301.html

Сотни граждан пострадали от туристической компании в Грузии – СМИ

Сотни граждан пострадали от туристической компании в Грузии – СМИ

Клиенты, желающие отдохнуть за границей, перечисляли деньги за авиабилеты и проживание, но бронирования были не действительными 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T21:00+0400

2023-06-14T21:00+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии приступила к изучению фактов возможного мошенничества со стороны туристической компании, в результате которого пострадали жители страны, желающие отдохнуть за границей, сообщает телекомпания "Имеди". По информации СМИ, речь идет о нескольких туроператорах, которые, вероятно, по заранее продуманной мошеннической схеме просили клиентов зачислить на их счета тысячи лари за авиабилеты и проживание в гостиницах.В среду в прокуратуру обратились десятки человек, но, по данным СМИ, речь идет о сотнях обманутых клиентов. Сумма ущерба может составлять около 100 тысяч лари. По словам потерпевших, из-за несуществующих броней в отелях некоторым из них пришлось вместе с несовершеннолетними детьми ночевать в аэропорту. МВД Грузии ведет расследование, офис турфирмы закрыт. Страницы в социальных сетях удалены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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