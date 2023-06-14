https://sputnik-georgia.ru/20230614/sotni-grazhdan-postradali-ot-turisticheskoy-kompanii-v-gruzii---smi-278589301.html
Сотни граждан пострадали от туристической компании в Грузии – СМИ
Сотни граждан пострадали от туристической компании в Грузии – СМИ
Клиенты, желающие отдохнуть за границей, перечисляли деньги за авиабилеты и проживание, но бронирования были не действительными 14.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-14T21:00+0400
2023-06-14T21:00+0400
2023-06-14T21:43+0400
происшествия
новости
грузия
тбилиси
прокуратура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23947/74/239477437_0:48:2000:1173_1920x0_80_0_0_7ae2ce255eb649b9d3170f6a53ea6cfb.jpg
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии приступила к изучению фактов возможного мошенничества со стороны туристической компании, в результате которого пострадали жители страны, желающие отдохнуть за границей, сообщает телекомпания "Имеди". По информации СМИ, речь идет о нескольких туроператорах, которые, вероятно, по заранее продуманной мошеннической схеме просили клиентов зачислить на их счета тысячи лари за авиабилеты и проживание в гостиницах.В среду в прокуратуру обратились десятки человек, но, по данным СМИ, речь идет о сотнях обманутых клиентов. Сумма ущерба может составлять около 100 тысяч лари. По словам потерпевших, из-за несуществующих броней в отелях некоторым из них пришлось вместе с несовершеннолетними детьми ночевать в аэропорту. МВД Грузии ведет расследование, офис турфирмы закрыт. Страницы в социальных сетях удалены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23947/74/239477437_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_522a240378a3c76ba4fd776480899ddb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, тбилиси, прокуратура
происшествия, новости, грузия, тбилиси, прокуратура
Сотни граждан пострадали от туристической компании в Грузии – СМИ
21:00 14.06.2023 (обновлено: 21:43 14.06.2023)
Клиенты, желающие отдохнуть за границей, перечисляли деньги за авиабилеты и проживание, но бронирования были не действительными
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии приступила к изучению фактов возможного мошенничества со стороны туристической компании, в результате которого пострадали жители страны, желающие отдохнуть за границей, сообщает телекомпания "Имеди".
По информации СМИ, речь идет о нескольких туроператорах, которые, вероятно, по заранее продуманной мошеннической схеме просили клиентов зачислить на их счета тысячи лари за авиабилеты и проживание в гостиницах.
В среду в прокуратуру обратились десятки человек, но, по данным СМИ, речь идет о сотнях обманутых клиентов. Сумма ущерба может составлять около 100 тысяч лари.
"В компании нам ничего не объяснили. Но когда выяснилось, что не могут вернуть деньги, то она (директор турфирмы – ред.) прямо сказала: "Подайте на меня в суд, я ничего не боюсь", – рассказала одна из потерпевших.
По словам потерпевших, из-за несуществующих броней в отелях некоторым из них пришлось вместе с несовершеннолетними детьми ночевать в аэропорту.
МВД Грузии ведет расследование, офис турфирмы закрыт. Страницы в социальных сетях удалены.