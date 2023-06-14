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Впервые за 42 года – грузин в десятке претендентов на обладание "Золотым мячом"
Впервые за 42 года – грузин в десятке претендентов на обладание "Золотым мячом"
Грузинские футболисты не попадали в десятку France Football с 1981 года 14.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-14T18:00+0400
2023-06-14T18:00+0400
2023-06-14T19:23+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Французское издание France Football, которое выявляет лучшего футболиста Европы по итогам каждого года, включило Хвичу Кварацхелия в окончательную десятку претендентов на получение престижного трофея – "Золотой мяч". Грузинские футболисты не попадали в десятку France Football на протяжении 42 лет с 1981 года. Тогда легендарные нападающие тбилисского "Динамо" Рамаз Шенгелия и Александр Чивадзе оказались в первой десятке, а легендарная десятка команды Давид Кипиани занял 11 позицию. Кварацхелия провел в составе "Наполи" в сезоне 2022/2023 всего 43 матча, на его счету 14 голов и 17 результативных передач. По итогам года Квара был признан Лучшим игроком серии А, а также Лучшим молодым игроком сезона в Лиге чемпионов УЕФА. Десятка претендентов на "Золотой мяч": Последнюю неделю Кварацхелия находится в Грузии и готовится к отборочным матчам чемпионата Европы вместе со сборной. Грузинская команда 17 июня сыграет с Кипром, а 20 июня – с Шотландией. После этого футболист, скорее всего, присоединится к молодежной команде и примет участие в молодежном чемпионате Европы. Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 30 октября 2023 года в Париже. В прошлом сезоне его обладателем стал нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Карим Бензема. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, шотландия, кипр, европа, хвича кварацхелия, давид кипиани, лионель месси, france football, уефа
Впервые за 42 года – грузин в десятке претендентов на обладание "Золотым мячом"
18:00 14.06.2023 (обновлено: 19:23 14.06.2023)
Грузинские футболисты не попадали в десятку France Football с 1981 года
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Французское издание France Football, которое выявляет лучшего футболиста Европы по итогам каждого года, включило Хвичу Кварацхелия в окончательную десятку претендентов на получение престижного трофея – "Золотой мяч".
Грузинские футболисты не попадали в десятку France Football на протяжении 42 лет с 1981 года. Тогда легендарные нападающие тбилисского "Динамо" Рамаз Шенгелия и Александр Чивадзе оказались в первой десятке, а легендарная десятка команды Давид Кипиани занял 11 позицию.
Кварацхелия провел в составе "Наполи" в сезоне 2022/2023 всего 43 матча, на его счету 14 голов и 17 результативных передач. По итогам года Квара был признан Лучшим игроком серии А, а также Лучшим молодым игроком сезона в Лиге чемпионов УЕФА.
Десятка претендентов на "Золотой мяч":
1.
Эрлинг Холанн, "Манчестер сити",
3.
Кевин де Брейне, "Манчестер сити",
4.
Лаутаро Мартинес, "Интер",
5.
Хулиан Альварес, "Манчестер сити",
7.
Винисиус Жуниор, "Реал Мадрид",
8.
Илкай Гюндоган, "Манчестер сити",
9.
Роберт Левандовский, "Барселона",
10.
Хвича Кварацхелия, "Наполи".
Последнюю неделю Кварацхелия находится в Грузии и готовится к отборочным матчам чемпионата Европы вместе со сборной.
Грузинская команда 17 июня сыграет с Кипром, а 20 июня – с Шотландией. После этого футболист, скорее всего, присоединится к молодежной команде и примет участие в молодежном чемпионате Европы.
Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 30 октября 2023 года в Париже. В прошлом сезоне его обладателем стал нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Карим Бензема.