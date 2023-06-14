https://sputnik-georgia.ru/20230614/spustya-42-goda-gruzin-popal-v-desyatku-pretendentov-na-obladanie-zolotym-myachom-278582371.html

Впервые за 42 года – грузин в десятке претендентов на обладание "Золотым мячом"

Впервые за 42 года – грузин в десятке претендентов на обладание "Золотым мячом"

Грузинские футболисты не попадали в десятку France Football с 1981 года 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T18:00+0400

2023-06-14T18:00+0400

2023-06-14T19:23+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Французское издание France Football, которое выявляет лучшего футболиста Европы по итогам каждого года, включило Хвичу Кварацхелия в окончательную десятку претендентов на получение престижного трофея – "Золотой мяч". Грузинские футболисты не попадали в десятку France Football на протяжении 42 лет с 1981 года. Тогда легендарные нападающие тбилисского "Динамо" Рамаз Шенгелия и Александр Чивадзе оказались в первой десятке, а легендарная десятка команды Давид Кипиани занял 11 позицию. Кварацхелия провел в составе "Наполи" в сезоне 2022/2023 всего 43 матча, на его счету 14 голов и 17 результативных передач. По итогам года Квара был признан Лучшим игроком серии А, а также Лучшим молодым игроком сезона в Лиге чемпионов УЕФА. Десятка претендентов на "Золотой мяч": Последнюю неделю Кварацхелия находится в Грузии и готовится к отборочным матчам чемпионата Европы вместе со сборной. Грузинская команда 17 июня сыграет с Кипром, а 20 июня – с Шотландией. После этого футболист, скорее всего, присоединится к молодежной команде и примет участие в молодежном чемпионате Европы. Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 30 октября 2023 года в Париже. В прошлом сезоне его обладателем стал нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Карим Бензема. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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