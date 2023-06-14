https://sputnik-georgia.ru/20230614/sud-vynes-prigovor-obvinyaemomu-v-zakhvate-banka-v-kutaisi--278583051.html

Суд вынес приговор обвиняемому в захвате "Банка Грузии" в Кутаиси

Суд вынес приговор обвиняемому в захвате "Банка Грузии" в Кутаиси

Сторона защиты оценивает приговор суда как необъективный и не исключает его обжалования 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T17:03+0400

2023-06-14T17:03+0400

2023-06-14T17:09+0400

кутаисский городской суд

"банк грузии"

кутаиси

грузия

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/14/270624417_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_4c8e812e54eb45057dee116e39092b6a.jpg

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Кутаисский городской суд приговорил к 13 годам тюрьмы Григола Нарсия, обвиняемого в нападении на отделение "Банка Грузия" в Кутаиси, сообщает телеканал "Рустави 2". Нарсия задержали в день нападения, 20 сентября 2022 года, на месте преступления. Прокуратура предъявила ему обвинение по статьям "Террористический акт", "Захват заложников с террористической целью" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Сторона защиты оценивает приговор суда как необъективный и не исключает его обжалования. По мнению обвинения, рассмотрев все доказательства по делу, судья вынес объективное решение. Сразу после захвата банка нескольким гражданам удалось сбежать, а 13 человек обвиняемый взял в заложники. Он собрал заложников в одной комнате и потребовал связаться с полицией, руководством банка и включить прямой эфир в соцсетях, чтобы информировать общество о нападении. После установления связи с представителями власти захватчик потребовал 2 миллиона долларов, вертолет и микроавтобус.В случае невыполнения требований или проведения спецоперации по освобождению заложников, обвиняемый угрожал взрывом гранаты, приведенной в боевую готовность, и убийством заложников, сказано в материалах дела. Спустя несколько часов при участии полиции из банка удалось вывести пять заложников, а в 19:36, несмотря на оказываемое сопротивление, удалось задержать обвиняемого. После этого были освобождены остальные заложники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

кутаисский городской суд, "банк грузии", кутаиси, грузия, происшествия, новости