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Суррогатное материнство в Грузии и странах ближнего зарубежья

Суррогатное материнство в Грузии и странах ближнего зарубежья

В Грузии, где суррогатное материнство никак не было регламентировано, решили заняться этим вопросом на государственном уровне 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T20:00+0400

2023-06-14T20:00+0400

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С января 2024 года искусственное оплодотворение in vitro и использование услуг суррогатных матерей в Грузии будет доступно только для граждан страны.Донорами или суррогатными матерями в Грузии можно будет быть только бескорыстно. За это нельзя будет брать компенсацию. Исключением будут лишь расходы на беременность и роды.Законопроект "О репродукции с помощью медицины", подготовленный с помощью экспертов и представителей отрасли, поступит в парламент на этой неделе.Ранее глава Минздрава Зураб Азарашвили заявил, что данное направление в Грузии не регулировалось, что могло привести к случаям торговли детьми или торговле органами, кроме того, невозможно было отследить, куда отправляли детей.Министр предположил, что законодательная инициатива может положительно сказаться на демографии Грузии. Кроме того, согласно изменениям в законодательстве, в Грузии запретят рекламу, связанную с суррогатным материнством и искусственным оплодотворением.Что касается статистических данных, то, по словам министра, пять лет назад в Грузии было около тысячи случаев как суррогатного материнства, так и донорства в год, а сейчас – более 2 тысяч.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как на законодательном уровне обстоят дела с суррогатным материнством в странах ближнего зарубежья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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