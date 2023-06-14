Цены – ниже, качество – выше: к чему приведет подписание нового договора в СНГ?
© photo: Sputnik / Sergey SubbotinКонтейнерные и грузоперевозки на паромах и по железной дороге. Транспортный коридор "Север-Юг"
© photo: Sputnik / Sergey Subbotin
По мнению экспертов, жители Содружества смогут покупать более качественные услуги по менее высокой стоимости
Премьер-министры Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана на прошлой неделе подписали Соглашение о свободной торговле услугами в СНГ. Это произошло в Сочи в ходе Совета глав правительств стран Содружества.
О чем говорится в документе, работа над которым велась в течение 11 лет, и к каким последствиям приведет его исполнение – колумнист Sputnik Михаил Воробьев выяснил у экспертов.
Зачем нужно новое соглашение?
С 2012 года в СНГ действует договор о зоне свободной торговли, в рамках которого обмен товарами между странами содружества осуществляется беспошлинно и по правилам ВТО. Теперь аналогичное соглашение заключено относительно услуг.
Документ вступит в силу через месяц после его ратификации по меньше мере тремя государствами – участниками. Для остальных стран – через 30 дней после ратификации. Процедура занимает порядка года.
Договор состоит из двух блоков. В первом говорится об условиях доступа на рынки транспортных, юридических, консалтинговых, финансовых, строительных и других услуг.
Во второй части сказано о возможности учреждать компании в других странах, что в первую очередь касается сельского хозяйства и промышленности.
Как отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников, это крайне важно для российского бизнеса, который стремится выходить в другие страны, свободно учреждать компании, инвестировать, работать и развивать промкооперацию, передает пресс-служба ведомства.
По словам министра, именно вокруг второго раздела было больше всего дискуссий, поскольку каждое государство хотело сохранить определенные ограничения в этой сфере.
"Мы перешли от принципа "разрешено только то, что разрешено" к принципу "разрешено всё то, что напрямую не запрещено". И каждая из стран составила исчерпывающий перечень запретов, все они отфиксированы в соглашении", – пояснил он.
Так, Россия сохранит право ограничивать иностранные инвестиции в стратегические компании, Таджикистан – в горнорудную промышленность, Узбекистан – в сферу атомной энергетики, электричества и машиностроения.
Последствия
Подписание соглашения в Сочи по сути означает создание единого рынка услуг в рамках СНГ, рассказал корреспонденту Sputnik директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.
"Если это соглашение носит обязывающий характер и является подтверждением открытия рынков для России в части услуг на постсоветском пространстве, то это огромный прорыв", – сказал он.
По словам эксперта, РФ может стать основным игроком на рынках СНГ, потому что нигде в Содружестве нет компаний, сравнимых по потенциалу с крупнейшими российскими, включая финансы и инвестиции.
"На постсоветском пространстве нет компаний, сравнимых со Сбербанком. Если мы возьмем страховой рынок, "Ингосстрах", "Росгосстрах", "Альфа-страхование", – это структуры мирового уровня. Они могут предоставлять услуги как ни одна другая местная компания", – уточнил Зубец.
Он ожидает, что подписание соглашения должно позитивно отразиться на жизни рядовых жителей стран СНГ.
"Для населения это хорошо. Они получат более дешевые и качественные услуги", – отметил эксперт.
В конечном счете потребитель в силу ослабления барьеров получит выгоду: усиливается конкуренция, которая ведет к повышению качества и снижению цены при прочих равных, добавил в ходе беседы с корреспондентом Sputnik руководитель направления реального сектора ЦМАКПа Владимир Сальников. В каких конкретно секторах это будет происходить, он ответить затруднился.
При этом эксперт также обратил внимание на необходимость сохранять конкуренцию в условиях значительных отличий в масштабах экономик стран СНГ.
"Если государства разного масштаба начинают торговать, то большая страна потенциально может задавить местных производителей в рамках конкурентной борьбы. Это не очень хорошо и надо отдельно регулировать", – сказал он.
Взаимовыгодный обмен
Компаниям из РФ станет проще попасть на рынок других стран СНГ и помочь им в развитии сектора услуг, пояснил корреспонденту Sputnik заместитель заведующего кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин.
"С другой стороны, российские компании смогут пользоваться услугами сопредельных стран. Это очень важно, особенно сейчас, в условиях, когда меняется логистика", – отметил эксперт.
По его словам, заключение Соглашения о свободной торговле услугами должно привести к укреплению банковского, транспортного, складского и логистического секторов.
"Договор должен стимулировать рост товарооборота между всеми странами СНГ, а также рост взаимных инвестиций, развитие производственных связей, а самое главное – способствовать формированию новых цепочек создания стоимости в рамках данного союза", – сказала корреспонденту Sputnik доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В Плеханова Екатерина Новикова.
Она напомнила, что Россия за 2021 год экспортировала услуг в страны СНГ на 8 млрд долларов, что составляет 11% от всех поставок услуг.
"Безусловно, заключение такого соглашения требует унификации законодательства стран-участников СНГ, чтобы использование тех же услуг для обычных граждан было наиболее выгодным, включая всякого рода таможенные пошлины и тарифы", – добавила эксперт.