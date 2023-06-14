https://sputnik-georgia.ru/20230614/vstuplenie-ukrainy-v-nato-ne-budet-obsuzhdatsya-do-ee-pobedy--gensek-278571336.html

Вступление Украины в НАТО не будет обсуждаться до ее "победы" – генсек

Вступление Украины в НАТО не будет обсуждаться до ее "победы" – генсек

Столтенберг добавил, что НАТО намерена поддерживать Киев столько, сколько потребуется 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T15:31+0400

2023-06-14T15:31+0400

2023-06-14T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Вопрос вступления Украины в НАТО не будет обсуждаться до ее "победы", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Столтенберг добавил, что НАТО намерена поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались. Издание Economist еще 5 июня со ссылкой на должностных лиц сообщало, что на Западе ожидали, что Украина начнет контрнаступление две недели назад, и некоторые западные чиновники начали проявлять нетерпение. Президент РФ Владимир Путин 9 июня заявил, что украинское наступление началось, об этом говорит использование стратегических резервов. Однако, по его словам, украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, обострение ситуации вокруг украины 2022, новости, политика, украина, йенс столтенберг, нато, владимир зеленский, дмитрий песков, сша, киев