https://sputnik-georgia.ru/20230615/diplomaty-ne-dolzhny-podderzhivat-netsenzurschinu-i-polyarizatsiyu--lider-gruzinskoy-mechty-278627073.html

Дипломаты не должны поддерживать нецензурщину и поляризацию – лидер "Грузинской мечты"

Дипломаты не должны поддерживать нецензурщину и поляризацию – лидер "Грузинской мечты"

Деполяризацию представители власти называют невыполнимым условием, обвиняя в этом оппозицию 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T23:36+0400

2023-06-15T23:36+0400

2023-06-15T23:36+0400

грузия

новости

политика

ираклий кобахидзе

ираклий гарибашвили

грузинская мечта

еврокомиссия

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Грузии не нужна поляризация и высказывания дипломатов, поощряющие нецензурную брань и поляризацию, заявил глава правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Деполяризация является одним из условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Между тем накал политических страстей в Грузии не стихает, периодически проявляясь в спонтанных шумных но малочисленных акциях протеста. На последней акции появился плакат с двусмысленным написанием имени лидера правящей партии и премьер-министра Грузии. Ряд представителей дипломатического корпуса назвало подобные плакаты проявлением свободы слова. Деполяризацию представители власти называют невыполнимым условием, обвиняя в этом оппозицию. Власти Грузии не раз заявляли, что главной задачей оппозиции является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых рекомендация решить проблему политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями. Рубли, комплексы и двойные стандарты Хоштария – реакция на инцидент в парламенте Грузии >>Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, еврокомиссия