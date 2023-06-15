Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230615/diplomaty-ne-dolzhny-podderzhivat-netsenzurschinu-i-polyarizatsiyu--lider-gruzinskoy-mechty-278627073.html
Дипломаты не должны поддерживать нецензурщину и поляризацию – лидер "Грузинской мечты"
Дипломаты не должны поддерживать нецензурщину и поляризацию – лидер "Грузинской мечты"
Деполяризацию представители власти называют невыполнимым условием, обвиняя в этом оппозицию 15.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-15T23:36+0400
2023-06-15T23:36+0400
грузия
новости
политика
ираклий кобахидзе
ираклий гарибашвили
грузинская мечта
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/06/270136988_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_e71614807fb8b752d974093241e18f21.jpg
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Грузии не нужна поляризация и высказывания дипломатов, поощряющие нецензурную брань и поляризацию, заявил глава правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Деполяризация является одним из условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Между тем накал политических страстей в Грузии не стихает, периодически проявляясь в спонтанных шумных но малочисленных акциях протеста. На последней акции появился плакат с двусмысленным написанием имени лидера правящей партии и премьер-министра Грузии. Ряд представителей дипломатического корпуса назвало подобные плакаты проявлением свободы слова. Деполяризацию представители власти называют невыполнимым условием, обвиняя в этом оппозицию. Власти Грузии не раз заявляли, что главной задачей оппозиции является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых рекомендация решить проблему политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями. Рубли, комплексы и двойные стандарты Хоштария – реакция на инцидент в парламенте Грузии &gt;&gt;Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/06/270136988_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_14715bc18560b18cf9e79b1fe78fc566.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, еврокомиссия
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, еврокомиссия

Дипломаты не должны поддерживать нецензурщину и поляризацию – лидер "Грузинской мечты"

23:36 15.06.2023
© photo: Sputnik / StringerИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Деполяризацию представители власти называют невыполнимым условием, обвиняя в этом оппозицию
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Грузии не нужна поляризация и высказывания дипломатов, поощряющие нецензурную брань и поляризацию, заявил глава правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Деполяризация является одним из условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Между тем накал политических страстей в Грузии не стихает, периодически проявляясь в спонтанных шумных но малочисленных акциях протеста. На последней акции появился плакат с двусмысленным написанием имени лидера правящей партии и премьер-министра Грузии. Ряд представителей дипломатического корпуса назвало подобные плакаты проявлением свободы слова.

"Подобные заявления дипломатов – высказывания, поощряющие ненормативную лексику и поляризацию – воспринимаются как зеленый свет. Нам не нужна поляризация, нам нужна деполяризация, поэтому мы призываем конкретных дипломатов впредь воздерживаться от ненормативной лексики и поощрения поляризации в Грузии. Нам нужна не поляризация, а деполяризация", – сказал Ираклий Кобахидзе.

Деполяризацию представители власти называют невыполнимым условием, обвиняя в этом оппозицию.
Власти Грузии не раз заявляли, что главной задачей оппозиции является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых рекомендация решить проблему политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями.
Рубли, комплексы и двойные стандарты Хоштария – реакция на инцидент в парламенте Грузии >>
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0