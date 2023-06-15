https://sputnik-georgia.ru/20230615/diplomaty-ne-dolzhny-podderzhivat-netsenzurschinu-i-polyarizatsiyu--lider-gruzinskoy-mechty-278627073.html
Дипломаты не должны поддерживать нецензурщину и поляризацию – лидер "Грузинской мечты"
Дипломаты не должны поддерживать нецензурщину и поляризацию – лидер "Грузинской мечты"
Деполяризацию представители власти называют невыполнимым условием, обвиняя в этом оппозицию 15.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-15T23:36+0400
2023-06-15T23:36+0400
2023-06-15T23:36+0400
грузия
новости
политика
ираклий кобахидзе
ираклий гарибашвили
грузинская мечта
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/06/270136988_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_e71614807fb8b752d974093241e18f21.jpg
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Грузии не нужна поляризация и высказывания дипломатов, поощряющие нецензурную брань и поляризацию, заявил глава правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Деполяризация является одним из условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Между тем накал политических страстей в Грузии не стихает, периодически проявляясь в спонтанных шумных но малочисленных акциях протеста. На последней акции появился плакат с двусмысленным написанием имени лидера правящей партии и премьер-министра Грузии. Ряд представителей дипломатического корпуса назвало подобные плакаты проявлением свободы слова. Деполяризацию представители власти называют невыполнимым условием, обвиняя в этом оппозицию. Власти Грузии не раз заявляли, что главной задачей оппозиции является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых рекомендация решить проблему политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями. Рубли, комплексы и двойные стандарты Хоштария – реакция на инцидент в парламенте Грузии >>Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/06/270136988_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_14715bc18560b18cf9e79b1fe78fc566.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, еврокомиссия
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, еврокомиссия
Дипломаты не должны поддерживать нецензурщину и поляризацию – лидер "Грузинской мечты"
Деполяризацию представители власти называют невыполнимым условием, обвиняя в этом оппозицию
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Грузии не нужна поляризация и высказывания дипломатов, поощряющие нецензурную брань и поляризацию, заявил глава правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Деполяризация является одним из условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Между тем накал политических страстей в Грузии не стихает, периодически проявляясь в спонтанных шумных но малочисленных акциях протеста. На последней акции появился плакат с двусмысленным написанием имени лидера правящей партии и премьер-министра Грузии. Ряд представителей дипломатического корпуса назвало подобные плакаты проявлением свободы слова.
"Подобные заявления дипломатов – высказывания, поощряющие ненормативную лексику и поляризацию – воспринимаются как зеленый свет. Нам не нужна поляризация, нам нужна деполяризация, поэтому мы призываем конкретных дипломатов впредь воздерживаться от ненормативной лексики и поощрения поляризации в Грузии. Нам нужна не поляризация, а деполяризация", – сказал Ираклий Кобахидзе.
Деполяризацию представители власти называют невыполнимым условием, обвиняя в этом оппозицию.
Власти Грузии не раз заявляли, что главной задачей оппозиции является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых рекомендация решить проблему политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.