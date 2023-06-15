https://sputnik-georgia.ru/20230615/rubli-kompleksy-i-dvoynye-standarty-khoshtariya--reaktsiya-na-intsident-v-parlamente-gruzii-278620819.html

Рубли, комплексы и двойные стандарты Хоштария – реакция на инцидент в парламенте Грузии

Рубли, комплексы и двойные стандарты Хоштария – реакция на инцидент в парламенте Грузии

С 2021 года семья политика Элене Хоштария, которая представляет прозападную оппозицию, получила более 5,2 миллиона рублей из российского бюджета 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T18:33+0400

2023-06-15T18:33+0400

2023-06-15T19:46+0400

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грузинская мечта

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария руководствуется двойными стандартами, устраивая провокации якобы из-за антироссийских настроений и при этом получая финансирование из бюджета России, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Так Кобахидзе прокомментировал инцидент в парламенте Грузии 14 июня, во время которого мать одного из детей с ОВЗ, приглашенных на заседание парламента, начала бросать с балкона рублевые купюры и кричать, обвиняя власти в работе на Россию. Часть оппозиционных депутатов встретили это аплодисментами. За этим последовала словесная перепалка с депутатами от правящей партии, из-за чего на заседании был объявлен перерыв. По его словам, поведение Хоштария должно вызывать вопросы - почему она, получая деньги из российского бюджета, устраивает провокации якобы из-за антироссийских настроений.За что семье грузинского оппозиционера перечислили более 5,2 млн рублей из России?>>Еще в прошлом году Хоштария подтвердила, что ее семья получает деньги из России уже более 25 лет. Это, по ее словам, гонорары за спектакли Мариинского театра Санкт-Петербурга, над художественным оформлением которых в XX веке работал ее дед - Солико Вирсаладзе. Наследником художника является отец Элене Хоштария. Политик подчеркнула, что отношения с Российским авторским обществом (РАО) разорваны.По данным СМИ, только 22 мая 2023 года Хоштария было перечислено более 2,5 миллиона рублей. В общей сложности с 2021 года семья Хоштария получила более 5,2 миллиона рублей. Вся повестка дня перформансов с российскими рублями строится на комплексах Хоштария, заявил в свою очередь исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", лидер фракции Мамука Мдинарадзе. Политик заявил, что по имеющейся информации, к инцидентам с российскими рублями причастна Хоштария. Ранее, 10 июня, инцидент с российскими рублями произошел в здании Тбилисского госуниверситета. Ираклий Кобахидзе после прочтения лекции спускался по лестнице, когда на него начали сыпаться купюры. По словам политика, за этим стоят несколько молодых людей, аффилированных с оппозиционным телеканалом "Формула".Телеканал экс-министр обороны Грузии времен президента Саакашвили Давида Кезерашвили "Формула" – один из трех главных оппозиционных телеканалов, который резко критикует власти, обвиняя правящую партию "Грузинская мечта" в пророссийском курсе.Кто такая ХоштарияЭлене Хоштария – один из самых ярких оппозиционных политиков в Грузии. Она выпускница МГИМО, что не мешает ей быть в числе грузинских политиков, наиболее жестко настроенных в отношении России. Именно она летом 2019 года возглавила кампанию по удалению из зала парламента Грузии российского депутата Сергея Гаврилова. Двойные стандарты грузинской оппозиции - видео>>Бывший член некогда правящей партии "Единое национальное движение" и партии "Европейская Грузия – движение за свободу" в марте 2021 года основала новое политическое движение под названием "Дроа", что в переводе с грузинского значит "пришло время" или "пора". Осенью 2016 года Хоштария вошла в парламент по спискам "Единого национального движения", но после раскола примкнула к новообразовавшейся "Европейской Грузии". В 2017 году Хоштария пыталась стать мэром Тбилиси, но заняла пятое место. Осенью 2020 года Хоштария прошла в парламент по спискам "Европейской Грузии", но в феврале 2022 года ее лишили мандата за систематические пропуски пленарных заседаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, элене хоштария, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, парламент грузии