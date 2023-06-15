https://sputnik-georgia.ru/20230615/dvizhenie-na-odnoy-iz-tsentralnykh-ploschadey-tbilisi-vremenno-budet-ogranicheno-278624955.html

Движение на одной из центральных площадей Тбилиси временно будет ограничено

Движение на одной из центральных площадей Тбилиси временно будет ограничено

Направления движения тбилисского транспорта меняются в связи с мероприятиями, запланированными в рамках Tbilisi piano fest - 2023 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T22:10+0400

2023-06-15T22:10+0400

2023-06-15T22:10+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24607/03/246070362_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_70332959b4695cb20a6729d4e85fa003.jpg

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. На территории, прилегающей к площади Орбелиани, движение автотранспорта временно будет ограничено, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси. В связи с мероприятиями, запланированными в рамках Tbilisi piano fest - 2023, с 16 июня с 07:00 до 19 июня 03:00 движение автотранспорта на улицах Атонели и Орбелиани будет ограничено. Автомобили, которые будут двигаться в направлении улицы Атонели с улиц Вирсаладзе и Чантурия, смогут продолжить движение в сторону Сухого моста через улицу Италии, а транспорт, движущийся с Сухого моста в сторону улицы Атонели, будет двигаться через улицы Вирсаладзе и Чантурия. Летние фестивали в Грузии 2023 - программа >>Что касается улицы Абжандадзе, то транспорт сможет передвигаться до улицы Орбелиани, после чего продолжит движение в направлении улицы Мтквари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, транспорт