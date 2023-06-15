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Движение на одной из центральных площадей Тбилиси временно будет ограничено
Движение на одной из центральных площадей Тбилиси временно будет ограничено
Направления движения тбилисского транспорта меняются в связи с мероприятиями, запланированными в рамках Tbilisi piano fest - 2023 15.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-15T22:10+0400
2023-06-15T22:10+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. На территории, прилегающей к площади Орбелиани, движение автотранспорта временно будет ограничено, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси. В связи с мероприятиями, запланированными в рамках Tbilisi piano fest - 2023, с 16 июня с 07:00 до 19 июня 03:00 движение автотранспорта на улицах Атонели и Орбелиани будет ограничено. Автомобили, которые будут двигаться в направлении улицы Атонели с улиц Вирсаладзе и Чантурия, смогут продолжить движение в сторону Сухого моста через улицу Италии, а транспорт, движущийся с Сухого моста в сторону улицы Атонели, будет двигаться через улицы Вирсаладзе и Чантурия. Летние фестивали в Грузии 2023 - программа >>Что касается улицы Абжандадзе, то транспорт сможет передвигаться до улицы Орбелиани, после чего продолжит движение в направлении улицы Мтквари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, транспорт
Движение на одной из центральных площадей Тбилиси временно будет ограничено
Направления движения тбилисского транспорта меняются в связи с мероприятиями, запланированными в рамках Tbilisi piano fest - 2023
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. На территории, прилегающей к площади Орбелиани, движение автотранспорта временно будет ограничено, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.
В связи с мероприятиями, запланированными в рамках Tbilisi piano fest - 2023, с 16 июня с 07:00 до 19 июня 03:00 движение автотранспорта на улицах Атонели и Орбелиани будет ограничено.
Автомобили, которые будут двигаться в направлении улицы Атонели с улиц Вирсаладзе и Чантурия, смогут продолжить движение в сторону Сухого моста через улицу Италии, а транспорт, движущийся с Сухого моста в сторону улицы Атонели, будет двигаться через улицы Вирсаладзе и Чантурия.
Что касается улицы Абжандадзе, то транспорт сможет передвигаться до улицы Орбелиани, после чего продолжит движение в направлении улицы Мтквари.