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Единые национальные экзамены в Грузии – расписание

Единые национальные экзамены в Грузии – расписание

Первый экзамен по грузинскому языку и литературе пройдет 3 июля 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T16:28+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Национальный центр экзаменов и оценок Грузии опубликовал расписание Единых национальных экзаменов, необходимых для поступления в вуз.Единые национальные экзамены в 2023 году начнутся с 3 июля и продлятся до 26 июля включительно. В этом году для участия в ЕНЭ зарегистрировались более 45 тысяч абитуриентов.В 2023 году будет открыто 24 экзаменационных центра в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Поти, Ахалцихе, Гори, Озургети, Рустави, Телави, Хуло и впервые в Амбролаури.Грузинский язык и литература 3 июля (первая и вторая сессия); 3 июля (первая сессия) – осетинский язык;4 июля (первая и вторая сессия); 5 июля (первая сессия).Математика 7 июля (первая и вторая сессия). Иностранный язык 10 июля (первая и вторая сессия) – английский язык; 11 июля (первая и вторая сессия) – английский язык; 12 июля (первая сессия) – английский язык; 12 июля (вторая сессия) – русский язык; 12 июля (вторая сессия) – французский язык; 12 июля (вторая сессия) – немецкий язык. Биология 14 июля (первая сессия).История 17 июля (первая и вторая сессия); 18 июля (первая сессия).Общие навыки (на армянском) 18 июля (вторая сессия).Общие навыки (на азербайджанском) 18 июля (вторая сессия). География 19 июля (вторая сессия). Химия 20 июля (вторая сессия).Изобразительное и прикладное искусство 20 июля (вторая сессия).Гражданское образование 21 июля (вторая сессия).Литература 25 июля (первая сессия).Физика 26 июля (первая сессия).Правила проведения ЕНЭДля того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык, один предмет по выбору (литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование). Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует вуз.Детальная информация о дате, времени и месте проведения экзамена указана на экзаменационной карточке. Распечатать ее с собственной регистрационной страницы желающие смогут после 20 июня.Национальный центр экзаменов и оценок сообщает, что в этом году не действуют ковид-правила.Для того, чтобы сдать экзамен в специально обустроенном экзаменационном секторе, инфицированные коронавирусом или другими инфекционными заболеваниями должны обратиться на горячую линию Центра по номеру +995 32 2 47 33 33 и перед экзаменом предоставить соответствующую медицинскую документацию по адресу улица Миндели, 9.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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